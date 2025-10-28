Šoigu paleido fantaziją ir pažėrė daugybę kaltinimų Vakarams

„Jų tikslas – mūsų šalies desuverinizavimas. Jie nori padalyti mūsų Tėvynę į dešimtis mažų valstybių, kad vėliau galėtų jas pavergti, išnaudoti ir panaudoti savo savanaudiškiems interesams“, – savo straipsnyje rašė S. Šoigu.
Jis apkaltino Vakarus pradėjus „galingą antirusišką propagandą“ ir puolant Rusijos istoriją, kultūrą, „dvasines vertybes“ ir t.t. Jis kaltino Vakarus bandant suskaldyti Rusijos visuomenę, vienybę, brolystę.
Panašiai Vakarus anksčiau yra kaltinęs ir Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas. Jis ne kartą kaltino Vakarus bandant suskaldyti Rusijos visuomenę. Jis taip pat yra teigęs, kad JAV ir jų sąjungininkai siekia strategiškai nugalėti Rusiją arba sumažinti Maskvos vaidmenį iki nereikšmingo.
Ekspertai: Putino režimas braška, Kremliuje tvyro įtampa ir baimė
Kremliaus vykdomas karas Ukrainoje sukėlė ekonomines problemas Rusijoje. Šios kelia gyventojų nepasitenkinimą ir sustiprino Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuogąstavimus dėl galimo valstybės perversmo, rašo „The Telegraph“, cituoja „The Moscow Times“.
Vakarų analitikai pažymi, kad Rusijos diktatorius turi vis daugiau priežasčių nerimauti: ES ir JAV įveda naujas sankcijas, verslas paralyžiuotas dėl aukštų palūkanų normų, valstybės skola auga, prekės brangsta, o šalies ekonomikos ministras Maksimas Rešetnikovas įspėja, kad ekonomika yra „ant recesijos ribos“. Nuo karo pradžios infliacija viršijo 40 proc.
Pagal ministerijos prognozę, 2025 m. Rusijos biudžeto deficitas gali siekti 2,6 proc. BVP arba 5,7 trilijono rublių. Tai penkis kartus daugiau nei buvo planuota. Norėdamos padengti deficitą, valdžios institucijos priverstos didinti mokesčius.
Tuo tarpu naftos nešamos pajamos mažėja, o benzinas tampa vis sunkiau prieinamas dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms. Be to, negalima neatsižvelgti į bankų krizės grėsmę, mano Harvardo universiteto Rusijos ir Eurazijos tyrimų centro mokslininkas Kreigas Kennedy.
