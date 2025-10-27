Rusijoje vėl neramu? Maskvos meras praneša apie numuštus dronus

Kaip rašo minėtas kanalas, rusai neoficialiai skelbia, kad Maskvą vėl bandoma atakuoti dronais.
Vis dėlto daug įrašų nėra, o oficialiai informacija taip pat neskelbiama, komentavo tik Rusijos sostinės meras Sergejus Sobianinas. Jis pranešė, kad du dronai, skridę link Maskvos, buvo numušti.
Paskelbė, kad visi sostinės regiono oro uostai priima ir išsiunčia skrydžius, o žiniasklaidos pateikta informacija esą yra neteisinga.
Rusijos gynybos ministerija pirmadienio vakarą pranešė, kad per tris valandas virš Rusijos regionų buvo sunaikinti 23 Ukrainos dronai.
Rusija teigia atrėmusi į Maskvą nukreiptą Ukrainos dronų ataką
Rusija naktį iš sekmadienio į pirmadienį atrėmė didelio masto Ukrainos dronų ataką, kurios taikiniai buvo ir Maskva, pirmadienį pranešė Gynybos ministerija.
Netoli sostinės buvo perimta 40 kovinių dronų, „34 iš jų skrido Maskvos link“, sakoma ministerijos pranešime.
Iš pradžių pranešimų apie žalą ar sužeistuosius nebuvo.
Pasak Rusijos „Telegram“ kanalo „Mash“, apie sprogimus pranešė Maskvos srities Domodedovo, Podolsko, Dubnos, Ramenskojės ir Troicko miestų gyventojai. Vienintelėse turimose nuotraukose buvo matyti dūmų stulpas netoli Komunarkos miestelio.
Pasak kariuomenės, per naktį virš Rusijos teritorijos buvo numušti iš viso 193 Ukrainos dronai. Šios informacijos neįmanoma nepriklausomai patikrinti, bet ji leidžia daryti išvadas apie atakos mastą.
Pasak vietos pareigūnų, per dronų puolimą Belgorode ir Brianske, dviejuose Rusijos regionuose, besiribojančiuose su Ukraina, žuvo po vieną žmogų.
Rusija jau daugiau nei trejus su puse metų tęsia niokojantį karą prieš Ukrainą. Ukraina irgi dronais smūgiuoja į taikinius Rusijoje, kad ir agresorė pajustų karo padarinius. Ataka prieš Maskvą galėjo būti Rusijos oro gynybos aplink sostinę išbandymas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!