NATO naikintuvai praėjusią savaitę vieną kartą kilo patruliuoti, tris kartus – atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Ministerijos duomenimis, spalio 20 d. NATO oro policijos naikintuvai skrido patikrinti neatpažinto objekto, jis neaptiktas.
Spalio 22 d. sąjungininkų lėktuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių TU-22M. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies ir atgal. NATO naikintuvai taip pat kilo atpažinti dviejų rusiškų orlaivių TU-22N, dviejų orlaivių SU-35 bei vieno orlaivio SU-30. Šie lėktuvai skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal. Orlaiviai skrido be įjungtų be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) nepalaikė.
Spalio 23 d. du Rusijos orlaiviai IL-78 ir SU-30SN2, galimai vykdę užpylimo ore treniruočių skrydžius Kaliningrado srityje ties Kybartais, įskrido į Lietuvos oro erdvę. Reaguojant į incidentą į orą pakelti NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir patruliavo ore incidento vietoje.
Spalio 24 d. sąjungininkų oro policijos naikintuvai skrido patikrinti objekto, jis neaptiktas.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.
