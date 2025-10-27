Orbanas vyks į Vašingtoną: štai ką aptars su Trumpu

Pirmadienį, spalio 27 d., bendraudamas su žurnalistais Budapešte, jis pareiškė, kad šią savaitę Vengrija įvertins tikslų „teisinį ir fizinį poveikį“ JAV sankcijų, kurias praėjusią savaitę D. Trumpas įvedė Rusijos įmonėms, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Jei reikės, ministras pirmininkas galės asmeniškai aptarti šį klausimą kitą savaitę Vašingtone“, – sakė Vengrijos diplomatijos vadovas.
Orbanas ir Trumpas susitiks Vašingtone
Pasak Peterio Szijjarto, D. Trumpas ir V. Orbanas turėtų susitikti Vašingtone antroje kitos savaitės pusėje, tačiau tiksli data dar nenustatyta.
Kaip žinoma, JAV prezidentas siekia, kad Europa visiškai atsisakytų Rusijos naftos ir dujų. Neseniai jis paskelbė sankcijas bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
