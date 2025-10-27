Putinas siunčia žinutę Šiaurės Korėjos lyderiui: „Viskas vyksta pagal planą“

Kremliaus paskyroje platformoje „Telegram“ paskelbtame įraše matyti, kaip V. Putinas pasveikina Choe Son Hui ir paspaudžia jai ranką.
„Viskas vyksta pagal planą“
Tuomet V. Putinas sako: „Viskas vyksta pagal planą.“
Fone buvo matyti keli V. Putino ministrai, tarp jų – ir užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, rašo „Sky News“.
V. Putinas paprašė Choe Son Hui perduoti Kim Jong Unui žinią, kad „viskas vyksta pagal planą“ dvišalių santykių srityje.
