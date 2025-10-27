Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas siunčia žinutę Šiaurės Korėjos lyderiui: „Viskas vyksta pagal planą“

2025-10-27 15:58 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-10-27 15:58

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį Kremliuje priėmęs Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrę Choe Son Hui sakė, kad Maskvos ir Pchenjano ryšiai vystosi taip, kaip planuota.

Putinas siunčia žinutę Kim Jong Unui: „Viskas einasi pagal planą“ (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį Kremliuje priėmęs Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrę Choe Son Hui sakė, kad Maskvos ir Pchenjano ryšiai vystosi taip, kaip planuota.

2

Kremliaus paskyroje platformoje „Telegram“ paskelbtame įraše matyti, kaip V. Putinas pasveikina Choe Son Hui ir paspaudžia jai ranką.

„Viskas vyksta pagal planą“

Tuomet V. Putinas sako: „Viskas vyksta pagal planą.“

Fone buvo matyti keli V. Putino ministrai, tarp jų – ir užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, rašo „Sky News“.

V. Putinas paprašė Choe Son Hui perduoti Kim Jong Unui žinią, kad „viskas vyksta pagal planą“ dvišalių santykių srityje.

