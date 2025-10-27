„Tai tamsios dienos“: Bidenas perspėjo dėl Trumpo keliamo pavojaus Amerikai

„Nuo pat savo įkūrimo Amerika tarnavo kaip galingiausios pasaulio istorijoje idėjos valdžioje švyturys, – sakė J. Bidenas. – Ši idėja yra stipresnė už bet kokią kariuomenę. Mes esame galingesni už bet kokį diktatorių.“
82 metų J. Bidenas, pirmą kartą viešai kalbėjęs po to, kai baigė spindulinės terapijos etapą dėl agresyvios prostatos vėžio formos, sekmadienio vakarą kreipėsi į auditoriją Bostone, gavęs Edwardo M. Kennedy instituto apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus.
Jis teigė, kad Amerika priklauso nuo prezidento su ribotomis galiomis, veikiančio Kongreso ir nepriklausomos teismų sistemos. Federalinei vyriausybei patiriant antrą ilgiausią per visą istoriją uždarymą, D. Trumpas pasinaudojo finansavimo spragomis kaip galimybe dar labiau kontroliuoti vyriausybę.
„Draugai, negaliu nieko pudruoti. Tai tamsios dienos“, – sakė J. Bidenas.
Tačiau jis prognozavo, kad šalis „vėl atras savo tikrąjį kompasą ir bus tokia, kokia visada buvo – stipresnė, išmintingesnė ir atsparesnė, teisingesnė, jei tik išlaikysime tikėjimą“.
J. Bidenas nurodė pavyzdžius žmonių ir institucijų, stojančių prieš dabartinės administracijos keliamas grėsmes, paminėdamas federalinius darbuotojus, universitetus ir komikus, tapusius D. Trumpo taikiniais.
„Vėlyvo vakaro laidų vedėjai ir toliau akcentuoja žodžio laisvę, žinodami, kad jų karjera yra pavojuje“, – sakė eksprezidentas.
J. Bidenas taip pat pagyrė respublikonus, prieštaraujančius D. Trumpo administracijai.
Ragino žmones atsitiesti
„Amerika nėra pasaka, – sakė jis. – Jau 250 metų ji yra nuolatinis stumdymasis, egzistencinė kova tarp pavojaus ir galimybių.“
Kalbą jis baigė raginimu žmonėms atsitiesti.
Sausį demokratas paliko postą po vienos kadencijos Baltuosiuose rūmuose. J. Bidenas atsisakė savo siekio būti perrinktam, susidūręs su spaudimu po katastrofiškų debatų su D. Trumpu ir nuogąstavimais dėl jo amžiaus bei sveikatos.
Jo viceprezidentė Kamala Harris (Kamala Haris) iškart po to iškėlė savo kandidatūrą, bet pernai lapkritį pralaimėjo rinkimus D. Trumpui.
Gegužės mėnesį J. Bidenas paskelbė, kad jam diagnozuotas prostatos vėžys ir kad jis išplitęs į kaulus.
