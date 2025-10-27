Trumpas pareiškė: „Girdėjau, kad Pakistanas ir Afganistanas jau pradėjo. Bet aš tai labai greitai išspręsiu“

Apie tai D. Trumpas paskelbė ASEAN aukščiausiojo lygio susitikimo užkulisiuose, cituodama naujienų agentūros AP publikuotą informaciją praneša „Ukrinform“.
„Girdėjau, kad Pakistanas ir Afganistanas jau pradėjo. Bet aš tai labai greitai išspręsiu“, – aiškino D. Trumpas.
Abi šalys įsitraukė į intensyvų konfliktą, teigdamos, kad atsako į kitos šalies agresiją – tą rodo spalio pradžioje įvykę susirėmimai.
Pakistano valdžia kaltina Afganistaną, kad šis leidžia smogikams kirsti sieną ir vykdyti išpuolius, tačiau valdžią Kabule užgrobę Talibano vadeivos tai neigia.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Afganistano ir Pakistano vyriausybių atstovai per naują derybų raundą, Katarui ir Turkijai tarpininkaujant vykusį spalio 18 d., susitarė nedelsiant nutraukti ugnį.
Po to buvo pranešta, kad šalių atstovai spalio 25 d. susitiks Stambule, kad suderintų ilgalaikio paliaubų sutarties laikymosi mechanizmą.
