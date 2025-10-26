Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė praneša, kad Gazos Ruože surengė smūgį, nukreiptą prieš „Islamo džihado“ smogiką

2025-10-26 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 10:16

Nepaisant to, kad galioja paliaubos, kurioms tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Izraelio kariuomenė šeštadienį pranešė, jog centrinėje Gazos Ruožo dalyje surengė oro smūgį, nukreiptą prieš įtariamą grupuotės „Islamo džihadas“ smogiką.

Izraelio kariuomenė praneša, kad Gazos Ruože surengė smūgį, nukreiptą prieš „Islamo džihado“ smogiką. EPA-ELTA nuotr.

Nepaisant to, kad galioja paliaubos, kurioms tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Izraelio kariuomenė šeštadienį pranešė, jog centrinėje Gazos Ruožo dalyje surengė oro smūgį, nukreiptą prieš įtariamą grupuotės „Islamo džihadas“ smogiką.

REKLAMA
0

Pastarąsias dvi savaites tarp palestiniečių grupuotės „Hamas“, kuri yra „Islamo džihado“ sąjungininkė, ir Izraelio galioja trapios paliaubos, tačiau žydų valstybė pasilieka teisę gintis nuo smogikų atakų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„IDF (kariuomenė) visai neseniai Nuseirato rajone centrinėje Gazos Ruožo dalyje surengė tikslų smūgį, nukreiptą prieš teroristą iš teroristinės organizacijos „Islamo džihadas“, kuris planavo surengti neišvengiamą teroristinį išpuolį prieš IDF karius“, – pareiškė kariuomenė.

REKLAMA
REKLAMA

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, kalbėdamasis su žurnalistais išvykdamas iš Izraelio, tiesiogiai nekalbėjo apie šį smūgį, tačiau pažymėjo, kad incidentai yra dažnas reiškinys iš karto po ugnies nutraukimo.

REKLAMA

„Kiekvieną naktį kils naujų iššūkių, kaip išlaikyti rimtį“, – sakė jis.

„Taigi mes tai pripažįstame, bet mums taip pat atrodo, kad per pastarąsias 12 ar 13 dienų padarėme didžiulę pažangą“, – tikino M. Rubio.

„Hamas“ valdomoje teritorijoje esanti Al Avdos ligoninė patvirtino, kad po smūgio Nuseirate buvo atvežta sužeistų žmonių. Kariuomenė savo ruožtu nurodė, kad tęs operacijas Gazos Ruože, jog „pašalintų bet kokią tiesioginę grėsmę“, kylančią jos kariams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų