Izraelio kariuomenė praneša, kad Gazos Ruože surengė smūgį, nukreiptą prieš „Islamo džihado“ smogiką

Pastarąsias dvi savaites tarp palestiniečių grupuotės „Hamas“, kuri yra „Islamo džihado“ sąjungininkė, ir Izraelio galioja trapios paliaubos, tačiau žydų valstybė pasilieka teisę gintis nuo smogikų atakų.
„IDF (kariuomenė) visai neseniai Nuseirato rajone centrinėje Gazos Ruožo dalyje surengė tikslų smūgį, nukreiptą prieš teroristą iš teroristinės organizacijos „Islamo džihadas“, kuris planavo surengti neišvengiamą teroristinį išpuolį prieš IDF karius“, – pareiškė kariuomenė.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, kalbėdamasis su žurnalistais išvykdamas iš Izraelio, tiesiogiai nekalbėjo apie šį smūgį, tačiau pažymėjo, kad incidentai yra dažnas reiškinys iš karto po ugnies nutraukimo.
„Kiekvieną naktį kils naujų iššūkių, kaip išlaikyti rimtį“, – sakė jis.
„Taigi mes tai pripažįstame, bet mums taip pat atrodo, kad per pastarąsias 12 ar 13 dienų padarėme didžiulę pažangą“, – tikino M. Rubio.
„Hamas“ valdomoje teritorijoje esanti Al Avdos ligoninė patvirtino, kad po smūgio Nuseirate buvo atvežta sužeistų žmonių. Kariuomenė savo ruožtu nurodė, kad tęs operacijas Gazos Ruože, jog „pašalintų bet kokią tiesioginę grėsmę“, kylančią jos kariams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!