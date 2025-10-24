JAV paskyrė karjeros diplomatą paliaubų Gazos Ruože stebėtoju

Valstybės departamentas pranešė, kad karjeros diplomatas Steve'as Faginas dirbs kartu su JAV armijos generolu leitenantu Patricku Franku, jau paskirtu kariniu vadovu, paliauboms įsigaliojus spalio 10 dieną.
Civilinis-karinis koordinavimo centras buvo įkurtas Pietų Izraelyje spalio 17 d. stebėti, ar paliaubos nepažeidžiamos, ir tvarkyti logistiką, įskaitant pagalbos pristatymą į karo nuniokotą Gazos Ruožą.
Į centrą, įkurtą nuomojamame sandėlyje, buvo išsiųsta apie 200 JAV karių, jie dirba su Izraelio ir Europos šalių kariais, Jungtinių Arabų Emyratų ir Jordanijos atstovais bei Jungtinių Tautų ir pagalbos grupių darbuotojais.
JAV Valstybės sekretorius Marco Rubio penktadienį apsilankė netoli Gazos esančiame centre ir vadino jį istoriniu sumanymu.
„Bus pakilimų ir nuosmukių, posūkių ir netikėtumų, bet manau, kad turime daug priežasčių sveikam optimizmui dėl daromos pažangos“, – sakė M. Rubio.
S. Faginas turi ilgametę patirtį Artimuosiuose Rytuose. Nuo 2022 m. jis ėjo ambasadoriaus Jemene pareigas, vairavo santykius neramiais laikais, kai Jungtinės Valstijos bombardavo Izraelį raketomis apšaudžiusius sukilėlius husius. Jie tai darė solidarizuodamiesi su palestiniečiais Gazos Ruože.
S. Faginas dar neseniai tris mėnesius ėjo aukščiausio rango JAV diplomato pareigas Bagdade, kartu būdamas ambasadoriumi Jemene. Šias pareigas jis ėjo daugiausia būdamas Saudo Arabijoje.
