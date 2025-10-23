Rubio: Izraelio veiksmai siekiant aneksuoti Vakarų Krantą kelia grėsmę taikos susitarimui

Izraelio įstatymų leidėjai trečiadienį balsavimu nutarė, kad toliau svarstys du įstatymo projektus dėl okupuoto Vakarų Kranto aneksijos, praėjus vos savaitei po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas prastūmė susitarimą, kuriuo siekiama nutraukti dvejus metus trukusį Izraelio karą Gazos Ruože, pradėtą atsakant į „Hamas“ išpuolį.
„Manau, kad prezidentas aiškiai parodė, kad tam dabar negalime pritarti“, – apie aneksiją sakė M. Rubio, sėsdamas į lėktuvą skristi į Izraelį.
Aneksijos žingsniai kelia „grėsmę taikos susitarimui“, sakė jis žurnalistams.
„Jie yra demokratinė valstybė, jie ketina balsuoti, ir žmonės užims tokią poziciją, – sakė jis. – Tačiau šiuo metu tai yra kažkas, kas, mūsų nuomone, gali duoti priešingą rezultatą.“
Paklaustas apie išaugusį ekstremistinių Izraelio kolonistų smurtą prieš palestiniečius Vakarų Krante, M. Rubio atsakė: „Mes esame susirūpinę dėl visko, kas grasina destabilizuoti tai, dėl ko dirbome“.
Tačiau M. Rubio – naujausias aukšto rango JAV svečias Izraelyje po viceprezidento JD Vance‘o – išreiškė bendrą optimizmą dėl taikos susitarimo išsaugojimo.
„Grėsmių jam kils kasdien, bet išties manau, kad mes lenkiame grafiką, kalbant apie tai, kaip jį įgyvendinti, ir tai, kad mums pavyko išgyventi per savaitgalį, yra geras ženklas“, – sakė M. Rubio.
JAV yra pagrindinės Izraelio karinės ir diplomatinės rėmėjos, o M. Rubio iki šiol vengė kritikuoti aneksijos žingsnius, už kuriuos pasisako premjero Benjamino Netanyahu kraštutinių dešiniųjų sąjungininkai.
Tačiau nemažai arabų ir islamo valstybių, kurias JAV įkalbinėja skirti karių ir pinigų stabilizavimo pajėgoms Gazoje, perspėjo, kad Vakarų Kranto, kuriam vadovauja nuosaikieji „Hamas“ varžovai Palestinos savivaldoje, aneksija yra raudona linija.
