Vokietija mokės atlyginimus JAV kariniam personalui vyriausybės uždarymo metu

„Federalinė vyriausybė inicijuos neplanuotas išlaidas, siekdama užtikrinti, kad spalio mėnesį atlyginimai būtų išmokėti laiku“, – sakė ministerijos atstovė spaudai.
Profesinė sąjunga „Verdi“ antradienį pareiškė, kad vietiniams darbuotojams per ankstesnius JAV vyriausybės uždarymus buvo mokamas darbo užmokestis, tačiau išreiškė nuogąstavimus, kad dabartinė D. Trumpo administracija gali sustabdyti mokėjimus.
Profsąjunga tvirtino, kad tai būtų akivaizdus Vokietijos įstatymų pažeidimas, ir ragino rasti sprendimą, kaip išvengti tokių situacijų, kai darbo užmokestis neišmokamas.
Finansų ministerijos atstovė trečiadienį AFP sakė, kad šiuo metu dar neaišku, ar mokėjimai iš JAV bus vykdomi nepaisant uždarymo.
Tačiau federalinė vyriausybė Berlyne ir Reino krašto-Pfalco žemė sudarė susitarimą, užtikrinant, kad atlyginimai bus išmokėti ir išvengta bet kokių problemų, sakė ji.
Vokietijos vyriausybė tikisi, kad patirtos išlaidos atlyginimams bus kompensuotos, kai JAV atnaujins mokėjimus, sakė ministerijos atstovė.
Ši Berlyno finansinė parama yra „solidarumo su Vokietijoje dislokuotomis JAV ginkluotosiomis pajėgomis ir jų civiliais darbuotojais ženklas“, pridūrė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!