Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vokietija mokės atlyginimus JAV kariniam personalui vyriausybės uždarymo metu

2025-10-22 12:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 12:09

Vokietija planuoja sumokėti atlyginimus maždaug 11-ai tūkst. šalyje esančių JAV karinių bazių darbuotojų, kurių darbo užmokesčiai nukentėjo dėl  vyriausybės uždarymo Vašingtone, trečiadienį pranešė Finansų ministerija.

JAV vyriausybės uždarymas (nuotr. SCANPIX)

Vokietija planuoja sumokėti atlyginimus maždaug 11-ai tūkst. šalyje esančių JAV karinių bazių darbuotojų, kurių darbo užmokesčiai nukentėjo dėl  vyriausybės uždarymo Vašingtone, trečiadienį pranešė Finansų ministerija.

REKLAMA
0

„Federalinė vyriausybė inicijuos neplanuotas išlaidas, siekdama užtikrinti, kad spalio mėnesį atlyginimai būtų išmokėti laiku“, – sakė ministerijos atstovė spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Profesinė sąjunga „Verdi“ antradienį pareiškė, kad vietiniams darbuotojams per ankstesnius JAV vyriausybės uždarymus buvo mokamas darbo užmokestis, tačiau išreiškė nuogąstavimus, kad dabartinė D. Trumpo administracija gali sustabdyti mokėjimus.

REKLAMA
REKLAMA

Profsąjunga tvirtino, kad tai būtų akivaizdus Vokietijos įstatymų pažeidimas, ir ragino rasti sprendimą, kaip išvengti tokių situacijų, kai darbo užmokestis neišmokamas.

REKLAMA

Finansų ministerijos atstovė trečiadienį AFP sakė, kad šiuo metu dar neaišku, ar mokėjimai iš JAV bus vykdomi nepaisant uždarymo.

Tačiau federalinė vyriausybė Berlyne ir Reino krašto-Pfalco žemė sudarė susitarimą, užtikrinant, kad atlyginimai bus išmokėti ir išvengta bet kokių problemų, sakė ji.

Vokietijos vyriausybė tikisi, kad patirtos išlaidos atlyginimams bus kompensuotos, kai JAV atnaujins mokėjimus, sakė ministerijos atstovė.

Ši Berlyno finansinė parama yra „solidarumo su Vokietijoje dislokuotomis JAV ginkluotosiomis pajėgomis ir jų civiliais darbuotojais ženklas“, pridūrė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų