Izraelis deportavo 32 užsienio aktyvistus, padėjusius palestiniečiams nuimti alyvuogių derlių

Pasak Y. Levino, įsakymas deportuoti aktyvistus buvo priimtas po to, kai Šiaurės Vakarų Kranto gyvenviečių tarybos pirmininkas Yossis Daganas pateikė skundą, kuriame teigė, kad aktyvistai yra „anarchistai, vykdantys provokacijas Samarijos teritorijoje“.
Vienas iš deportuotųjų – 30-metis Didžiosios Britanijos pilietis Rudy‘is Schulkindas – naujienų agentūrai AFP sakė, kad į Vakarų Krantą atvyko padėti palestiniečiams ūkininkams.
Šių metų alyvmedžių sezonas buvo ypač paženklintas smurto, mat Izraelio kolonistai ne kartą vykdė vandalizmo aktus ir išpuolius.
Užsienio aktyvistai savo buvimu dažnai padeda užkirsti kelią tokiems incidentams Vakarų Kranto kaimo vietovėse.
R. Schulkindas pasakojo, kad Izraelio pajėgos 72 valandas laikė jį suėmusios, o spalio 19 d. jis buvo deportuotas.
„Buvome suimti po to, kai teritoriją, kurioje ėmėme derlių, paskelbė karo veiksmų zona“, – sakė jis, teigdamas, kad Izraelis dažnai naudoja tokią taktiką palestiniečių atžvilgiu.
Jis pridūrė, kad visi 32 tarptautiniai savanoriai buvo suimti alyvmedžių giraitėje netoli Vakarų Kranto Nabluso miesto.
R. Schulkindas teigė, kad jis ir kiti savanoriai, kol buvo sulaikyti, „taip ir nestojo prieš teismą“.
Ministras Y. Levinas sakė, kad įsakymą dėl deportacijos taip pat pasirašė nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras, ir apkaltino aktyvistus tuo, kad jie neva pažeidė „kariuomenės vado nurodymą“ ir priklausė Žemės ūkio darbo komitetų sąjungai (UAWC).
UAWC yra Palestinos nepelno pelno organizacija, kuri daugiausia dėmesio skiria žemės ūkio plėtrai.
2021 m. Izraelis ją kartu su penkiomis kitomis NVO paskelbė teroristine organizacija, o JT šį sprendimą pasmerkė.
R. Schulkindas neatskleidė, su kuria organizacija jis atvyko, tačiau UAWC generalinis direktorius Fuadas Abu Seifas naujienų agentūrai AFP sakė, kad savanoriai atvyko dalyvauti vadinamojoje nacionalinėje kampanijoje, kurią organizavo daugelis Palestinos NVO ir Palestinos žemės ūkio ministerija.
F. Abu Seifas teigė, kad UAWC yra šios kampanijos dalyvė, bet ne organizatorė.
Palestinos užsienio reikalų ministerija savo ruožtu pasmerkė užsieniečių areštus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!