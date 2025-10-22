TTT: Izraelis privalo užtikrinti Gazos Ruožo gyventojų pagrindinius poreikius

„Kaip okupacinė jėga, Izraelis privalo užtikrinti pagrindinius vietos gyventojų poreikius, įskaitant jų išgyvenimui būtinus reikmenis“, – sakė TTT pirmininkas Yuji Iwasawa.
Teismas taip pat pareiškė, kad Izraelis privalo palengvinti labai reikalingos pagalbos, įskaitant Jungtinių Tautų (JT) palestiniečių pabėgėlių agentūros UNRWA teikiamą pagalbą, patekimą į Gazos Ruožą.
„Teismas mano, kad Izraelis privalo sutikti su Jungtinių Tautų ir jos subjektų, įskaitant UNRWA, teikiamomis pagalbos schemomis ir jas palengvinti“, – sakė TTT pirmininkas.
TTT taip pat nusprendė, kad Izraelis deramai nepagrindė savo kaltinimų, kad UNRWA nariai taip pat dirbo „Hamas“ grupuotei, su kuria jis kovoja Gazos Ruože.
„Teismas nustato, kad Izraelis nepagrindė savo teiginių, jog didelė dalis UNRWA darbuotojų yra „Hamas“ (...) arba kitų teroristinių grupuočių nariai“, – pareiškė Y. Iwasawa.
Be to, TTT pareiškė, kad Izraelis negali Gazos Ruože naudoti bado kaip karo ginklo
„Teismas primena Izraelio įsipareigojimą nenaudoti civilių gyventojų marinimo badu kaip karo metodo“, – sakė TTT pirmininkas.
Izraelis uždraudė UNRWA veikti Izraelio teritorijoje, apkaltinęs kai kuriuos jos darbuotojus dalyvavimu 2023-iųjų spalio 7-osios islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolyje, kuris sukėlė karą Gazos Ruože.
Atlikus keletą tyrimų, tarp kurių buvo ir buvusios Prancūzijos užsienio reikalų ministrės Catherine Colonna vadovaujama nepriklausoma UNRWA peržiūra, nustatyta keletas „neutralumo problemų“.
Tačiau 2024-ųjų balandžio ataskaitoje teigiama, kad Izraelis dar nepateikė įrodymų, pagrindžiančių pareikštus kaltinimus, kad „reikšminga dalis UNRWA darbuotojų yra teroristinių organizacijų nariai“.
