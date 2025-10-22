Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

TTT: Izraelis privalo užtikrinti Gazos Ruožo gyventojų pagrindinius poreikius

2025-10-22 17:46 / šaltinis: BNS
2025-10-22 17:46

Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) trečiadienį pareiškė, kad Izraelis privalo užtikrinti Gazos Ruožo gyventojų pagrindinius poreikius, įskaitant visko, ko jiems reikia išgyvenimui, tiekimą.

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) trečiadienį pareiškė, kad Izraelis privalo užtikrinti Gazos Ruožo gyventojų pagrindinius poreikius, įskaitant visko, ko jiems reikia išgyvenimui, tiekimą.

REKLAMA
0

„Kaip okupacinė jėga, Izraelis privalo užtikrinti pagrindinius vietos gyventojų poreikius, įskaitant jų išgyvenimui būtinus reikmenis“, – sakė TTT pirmininkas Yuji Iwasawa.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas taip pat pareiškė, kad Izraelis privalo palengvinti labai reikalingos pagalbos, įskaitant Jungtinių Tautų (JT) palestiniečių pabėgėlių agentūros UNRWA teikiamą pagalbą, patekimą į Gazos Ruožą.

REKLAMA
REKLAMA

„Teismas mano, kad Izraelis privalo sutikti su Jungtinių Tautų ir jos subjektų, įskaitant UNRWA, teikiamomis pagalbos schemomis ir jas palengvinti“, – sakė TTT pirmininkas.

REKLAMA

TTT taip pat nusprendė, kad Izraelis deramai nepagrindė savo kaltinimų, kad UNRWA nariai taip pat dirbo „Hamas“ grupuotei, su kuria jis kovoja Gazos Ruože.

„Teismas nustato, kad Izraelis nepagrindė savo teiginių, jog didelė dalis UNRWA darbuotojų yra „Hamas“ (...) arba kitų teroristinių grupuočių nariai“, – pareiškė Y. Iwasawa.

Be to, TTT pareiškė, kad Izraelis negali Gazos Ruože naudoti bado kaip karo ginklo 

„Teismas primena Izraelio įsipareigojimą nenaudoti civilių gyventojų marinimo badu kaip karo metodo“, – sakė TTT pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelis uždraudė UNRWA veikti Izraelio teritorijoje, apkaltinęs kai kuriuos jos darbuotojus dalyvavimu 2023-iųjų spalio 7-osios islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ išpuolyje, kuris sukėlė karą Gazos Ruože. 

Atlikus keletą tyrimų, tarp kurių buvo ir buvusios Prancūzijos užsienio reikalų ministrės Catherine Colonna vadovaujama nepriklausoma UNRWA peržiūra, nustatyta keletas „neutralumo problemų“. 

Tačiau 2024-ųjų balandžio ataskaitoje teigiama, kad Izraelis dar nepateikė įrodymų, pagrindžiančių pareikštus kaltinimus, kad „reikšminga dalis UNRWA darbuotojų yra teroristinių organizacijų nariai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų