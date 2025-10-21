Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES: sankcijos Izraeliui vis dar galimos nepaisant paliaubų

2025-10-21 18:24 / šaltinis: BNS
2025-10-21 18:24

Europos Sąjunga (ES) palieka galimybę taikyti sankcijas Izraeliui, siekdama išlaikyti įtaką ir užtikrinti, kad susitarimas dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože būtų visiškai įgyvendintas, pirmadienį pareiškė bloko užsienio politikos vadovė. 

Šiauliuose sulaikytas vyras, nuo žydų bendruomenės pastato nuplėšęs Izraelio vėliavą (nuotr. Elta)

Europos Sąjunga (ES) palieka galimybę taikyti sankcijas Izraeliui, siekdama išlaikyti įtaką ir užtikrinti, kad susitarimas dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože būtų visiškai įgyvendintas, pirmadienį pareiškė bloko užsienio politikos vadovė. 

REKLAMA
0

„Paliaubos pakeitė kontekstą – tai visiškai aišku kiekvienam“, – po ES užsienio reikalų ministrų susitikimo sakė Kaja Kallas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tačiau, kol nematysime realių ir ilgalaikių pokyčių vietoje, įskaitant didesnę pagalbą Gazai, sankcijų grėsmė išlieka“, – pridūrė ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Iki tol, kol tarpininkaujant JAV prezidentui Donaldui Trumpui buvo sudarytas paliaubų susitarimas, kuriuo siekiama sustabdyti karą Gazos Ruože, Briuselis siūlė taikyti baudžiamąsias priemones prieš Izraelį, įskaitant ministrų įtraukimą į juoduosius sąrašus ir prekybinių ryšių ribojimą.

REKLAMA

„Mes netaikome priemonių, bet ir neatšaukiame jų galimybės, nes padėtis yra trapi“, – pažymėjo K. Kallas. 

Pasak jos, ES nori, kad Izraelis imtųsi daugybės žingsnių, įskaitant „humanitarinės pagalbos, pasiekiančios Gazą, gerinimą“, pajamų perdavimą palestiniečiams, žurnalistų įleidimą į Gazos Ruožą ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) registravimą.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelis spaudė ES atsisakyti siūlomų priemonių, jei blokas nori atlikti didesnį vaidmenį taikos procese.

Dar prieš paliaubų susitarimą 27 valstybių narių blokas nesugebėjo sutarti dėl Briuselio siūlomų priemonių.

Sekmadienį buvo svarstoma, kad susitarimas dėl paliaubų gali būti nutrauktas, Izraelio kariuomenei atakavus dešimtis islamistų grupuotės „Hamas“ pozicijų visame Gazos Ruože, atsakant į tai, kad kovotojai nužudė du jos karius. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Paliaubos Gazoje ką tik susidūrė su pirmuoju dideliu išbandymu“, – teigė K. Kallas. 

„Hamas“ išpuoliai prieš palestiniečių civilius ir atsisakymas nusiginkluoti paliaubas daro vis trapesnėmis“, – tvirtino ji. 

ES, didžiausia tarptautinė palestiniečių donorė, svarsto, kaip galėtų padidinti savo vaidmenį Gazos Ruože po karo. 

Briuselis atnaujino misiją, skirtą stebėti Rafacho pasienio punktą tarp Gazos Ruožo ir Egipto, tačiau ji vis dar sustabdyta, kol perėja lieka uždaryta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų