Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JAV pasiuntinys: po karo Izraelis turi rasti būdą padėti palestiniečiams

2025-10-20 13:54 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 13:54

Izraelis turėtų padėti palestiniečiams „klestėti“, jei jis siekia regioninės integracijos pasibaigus Gazos karui, pareiškė JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris, kuris dalyvavo tarpininkavimo procese siekiant sudaryti paliaubas.

Kaune surengtas palestiniečius palaikantis protestas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Izraelis turėtų padėti palestiniečiams „klestėti“, jei jis siekia regioninės integracijos pasibaigus Gazos karui, pareiškė JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris, kuris dalyvavo tarpininkavimo procese siekiant sudaryti paliaubas.

REKLAMA
0

„Svarbiausia žinia, kurią dabar bandėme perduoti Izraelio vadovybei, yra ta, kad kadangi karas jau baigėsi, jei norite integruoti Izraelį į platesnius Artimuosius Rytus, turite rasti būdą padėti palestiniečiams klestėti ir veikti geriau“, – duodamas interviu „CBS News“, kuris buvo parodytas sekmadienį, sakė J. Kushneris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis interviu buvo duotas prieš naujus Izraelio smūgius Gazos Ruože, kurie buvo suduoti po to, kai Izraelis apkaltino smogikų grupuotę „Hamas“ pažeidus paliaubas ir atakavus karius.

REKLAMA
REKLAMA

J. Kushneris, kuris taip pat yra JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas, per pirmąją jo kadenciją valstybės vadovo poste padėjo sudaryti svarbius susitarimus – pagal juos kelių arabų šalių vyriausybės normalizavo santykius su Izraeliu.

REKLAMA

Per interviu CBS jis tvirtino, kad padėtis išlieka „labai sudėtinga“, tačiau jis ieško „bendrų saugumo ir ekonominių galimybių“, jog būtų galima garantuoti, kad izraeliečiai ir palestiniečiai „galėtų taikiai sugyventi ir tai daryti ilgą laiką“.

Pirmadienį J. Kushneris kartu su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu grįžo į Izraelį, kad surengtų vizitą, kurio metu jie turėtų susitikti su Izraelio vyriausybės pareigūnais.

REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdamas apie padėtį Gazos Ruože nuo paliaubų pradžios spalio 10 d., J. Kushneris nurodė, kad „Hamas“ šiuo metu daro būtent tai, ko būtų galima tikėtis iš teroristinės organizacijos, – jie bando atkurti ir susigrąžinti savo pozicijas“.

Tačiau jis argumentavo, kad jei atsiras „perspektyvi alternatyva“, „Hamas“ žlugs, o Gazos Ruožas ateityje nekels grėsmės Izraeliui“.

Paklaustas apie perspektyvą įkurti Palestinos valstybę, kurią dabar pripažįsta dauguma pasaulio vyriausybių, tačiau tarp jų nėra Izraelio ir Jungtinių Amerikos Valstijų, J. Kushneris pažymėjo, kad „spręsti dar per anksti“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Izraelis stabdo pagalbos prekių tiekimą į Gazos Ruožą, tvirtina saugumo pareigūnas
Gazos Ruožas BNS Foto
Turkija išsiuntė ekspertus ieškoti Gazos Ruože dingusių įkaitų palaikų
Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti keturių įkaitų palaikai BNS Foto
Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti keturių įkaitų palaikai
Gazos Ruožo ministerija: nuo kovų atnaujinimo žuvo 1 163 žmonės BNS Foto
JT ir Raudonasis Kryžius reikalauja atverti visas perėjas į Gazos Ruožą, kad būtų galima įvežti pagalbą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų