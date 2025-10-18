„Hamas“: Izraeliui Gazoje apšaudžius autobusą, žuvo devyni žmonės

Kartu su Raudonuoju Kryžiumi civilinė gynyba suskaičiavo devynis žuvusiuosius po to, kai Izraelio kariuomenė penktadienį į rytus nuo Zeitūno kvartalo apšaudė autobusą su pabėgėliais, šeštadienį agentūrai AFP sakė „Hamas“ kontroliuojamos institucijos atstovas Mahmudas Bassalas. Visos aukos esą yra vienos šeimos nariai.
Izraelio kariuomenė savo ruožtu pareiškė, kad identifikavo įtartiną automobilį, kuris mėgino kirsti Izraelio pajėgų atsitraukimo liniją Gazos Ruože. Po įspėjamųjų šūvių kariai „atidengė ugnį ir eliminavo grėsmę“. Tai esą atitinka abiejų pusių sudarytą paliaubų susitarimą.
Izraelis ir radikalus islamistinis „Hamas“ judėjimas susitarė dėl ugnies nutraukimo. Iki šiol paliaubų daugiausiai buvo laikomasi, tačiau būta kelių incidentų, kai Izraelis ėmė šaudyti, kai buvo priartėta prie „geltonosios linijos“ arba ji peržengta. Pagal susitarimą už šios linijos atsitraukė Izraelio pajėgos.
