Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

PSO: Gazoje „nekontroliuojamai plinta“ infekcinės ligos

2025-10-16 20:54 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 20:54

Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad Gazos Ruože „nekontroliuojamai plinta“ infekcinės ligos, o iš 36 palestiniečių teritorijoje esančių ligoninių bent iš dalies veikia vos 13.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad Gazos Ruože „nekontroliuojamai plinta“ infekcinės ligos, o iš 36 palestiniečių teritorijoje esančių ligoninių bent iš dalies veikia vos 13.

REKLAMA
0

„Ar tai būtų meningitas, ar viduriavimas, ar kvėpavimo takų ligos – kalbame apie milžinišką darbo krūvį“, – naujienų agentūrai AFP Kaire sakė Jungtinių Tautų sveikatos reikalų institucijos regioninė direktorė Hanan Balkhy.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio ir „Hamas“ susitarimas dėl ugnies nutraukimo suteikė vilčių, kad po dvejus metus trukusio karo Gazoje esančius palestiniečius pagaliau pasieks gyvybes gelbstinti pagalba ir sveikatos priežiūros paslaugos, tačiau H. Balkhy perspėjo, kad iššūkiai yra „neįsivaizduojami“.

REKLAMA
REKLAMA

„Mums reikia, kad į Gazą atkeliautų daugiau degalų, daugiau maisto, daugiau medicinos įrangos, vaistų, medikų, gydytojų“, – trečiadienį duodama interviu sakė ji ir pakartojo tarptautinių lyderių reikalavimus, kad Izraelis leistų į ruožą pristatyti gerokai didesnes pagalbos apimtis.

REKLAMA

PSO duomenimis, didžiausiame šios teritorijos Gazos mieste yra tik aštuonios sveikatos priežiūros įstaigos, kurios visos veikia tik iš dalies.

Organizacija teigia, kad vis dar veikiančiose ligoninėse labai trūksta medicinos personalo, kuris pats patiria badą ir nesiliaujantį Izraelio puolimą, per kurį, „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo beveik 68 tūkst. žmonių. JT mano, kad šie skaičiai yra patikimi.

REKLAMA
REKLAMA

H. Balkhy nuomone, kai kalbama apie nuniokotų Gazos ligoninių sutvarkymą, „kyla klausimas, kiek jų galima rekonstruoti, o kiek reikia atstatyti iš pagrindų?“

„Kalbame apie milijardus dolerių ir apie dešimtmečius truksiantį darbą“, – sakė ji, mat teritorijos sveikatos priežiūros sistema buvo iš esmės „sunaikinta“.

„Liko labai nedaug“

JT duomenimis, nuo karą išprovokavusio 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį Gazos sveikatos priežiūros įstaigos patyrė daugiau nei 800 antpuolių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Iš sveikatos priežiūros sistemos liko labai nedaug. Yra vaikų, gimusių per pastaruosius dvejus metus, kurių daugelis, kaip spėju, negavo nė vienos skiepų dozės.“

JT teigia, kad beveik 42 tūkst. žmonių, patyrė sužalojimų, pakeitusių jų gyvenimą. Ketvirtadalis iš jų yra vaikai.

H. Balkhy paragino vėl suteikti galimybę pacientams „patekti į Vakarų Krantą ir Jeruzalę, gauti netoliese, kur jie ir anksčiau kreipdavosi dėl priežiūros, teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas“.

REKLAMA

Per visą karą Izraelis labai apribojo leidimų išvykti iš Gazos Ruožo išdavimą palestiniečiams, todėl medicininė evakuacija tapo beveik neįmanoma.

Kita vertus, PSO duomenimis, daugiau nei dviejų milijonų palestiniečių, kurie jau dvejus metus negali ištrūkti iš bombardavimo zonos, psichikos sveikatos poreikiai išaugo daugiau nei dvigubai.

Daugiau nei milijonui žmonių yra būtina „skubi pagalba“, tačiau esamų priežiūros paslaugų toli gražu nepakanka.

„Tikrai tikimės, kad taika bus visiškai įtvirtinta ir mes galėsime pradėti dirbti“, – sakė H. Balkhy.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų