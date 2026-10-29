Jokubaičio „Bayern“ 30 taškų skirtumu nusileido „Crvena Zvezda“

Jau mačo pradžioje Belgrado klubo gynyba vertė dažnai klysti svečius iš Vokietijos. Davidas Krameris tolimu metimu buvo padidinęs šeimininkų persvarą iki 6 taškų (17:11), o po pirmojo kėlinio „Crvena Zvezda“ pirmavo 19:15.
Pranašumą serbų klubas ėmė krautis antrajame kėlinyje. Solidžiai abejose aikštės pusėse atrodęs Christianas Koloko didino „Crvena Zvezda“ persvarą iki dviženklės (29:19), o po dviejų kėlinių Belgrado klubas buvo priekyje 48:31.
Po pertraukos Belgrado klubas nemažino apsukų ir netrukus skirtumas dar labiau išaugo – 58:37. Po trijų ketvirčių šeimininkai turėjo užtikrintą pranašumą – 79:54.
Ketvirtasis rungtynių kėlinys jau buvo tik formalumas ir per jį jokios intrigos nebuvo. Solidžią pergalę pasiekė „Crvena Zvezda“ –
R.Jokubaitis per 15 minučių taškų nepelnė (0/3 dvit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 2 kamuolius, suklydo 3 kartus, išprovokavo pražangą, sykį prasižengė ir surinko -1 naudingumo balą.
„Crvena Zvezda“: Chima Moneke 15 (5 atk. kam.), Tysonas Carteris (4/6 trit.) ir Jordanas Nwora po 14, Semi Ojeleye ir Christianas Koloko (5 blk.) po 12, Davidas Krameris 10.
„Bayern“: Duane’as Washingtonas 16, Milesas Norrisas 14 (6 atk. kam.), Vladimiras Lučičius 12 (2/4 trit.), Nielsas Giffey ir Tobiasas Jensenas po 7.
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