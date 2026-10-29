Pranešama apie įtampą „Hapoel“: Dimitris Itoudis ir Vasilije Micičius beveik nebendrauja

Izraelio žurnalistė Noa Poplinger praneša, kad tarp vyr. trenerio Dimitrio Itoudžio ir Vasilije Micičiaus – didžiulė įtampa.
Teigiama, kad brangiausias Eurolygos žaidėjas su treneriu praktiškai nebendrauja, o tai – pagrindinė tema komandos viduje.
32-ejų serbas treniravosi su komanda visa jėga iki rungtynių su Stambulo „Anadolu Efes“, bet jas praleido. Klubas komunikuoja, kad V.Micičius pajuto čiurnos skausmus ir turėtų žaisti penktadienį Dubajuje.
Šį sezoną V.Micičius per 26 minutes renka 13,1 taško, 2,4 atkovoto kamuolio, 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir 9,3 naudingumo balo statistiką.
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