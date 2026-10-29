Masiulis prieš „Partizan“: varžovų sudėties pokyčiai kelia nežinomybės

Prieš žalgiriečių kelionę atgal į Kauną savo mintimis apie komandos tvarkaraštį iki penktadienio akistatos ir laukiančių varžovų žaidimą dalijosi vyriausiasis „Žalgirio“ treneris Tomas Masiulis.
„Visų pirma, reikia atsistatyti. Per 48 valandas daug pakeitimų negali padaryti, tai svarbiausia atsistatyti. Aišku, varžovas žaidžia šiek tiek kitokį krepšinį, labiau disciplinuotą. Daug žaidimo sukasi apie jų gynėjus, kartais net žaidžia su beveik trimis įžaidėjais aikštelėje, taip kad bus labai svarbu juos stabdyti“, – kalbėjo strategas.
T.Masiulis išskyrė ir „Partizan“ krepšininkų patirtį, Alessandro Pajolos įtaką bei NBA patirties turinčius būsimų varžovų naujokus – Antonio Reevesą ir Robertą Franką.
„Žinoma, tos nežinomybės atsiranda – pradžioje sezono žaidė vieni žaidėjai, dabar kiti įeina į komandą. Kiekvieną dieną jiems bus geriau, todėl turime pasiruošti, žinoti jų stipriąsias savybes, ką jie nori ir mėgsta daryti“, – pridėjo treneris.
Galiausiai T.Masiulis aptarė Bolonijoje daugiau nei 18 minučių ant parketo praleidusį ir 3 rezultatyvius perdavimus išdalijusį Keenano Evanso debiutą.
„Jis jau tiek žaidė ir Londone. Daugiau mažiau to iš jo ir norime – nėra, kad jis fiziškai to negali, gal tik nežaidžia pilnu savo pajėgumu, turbūt matome tik kokius 60 proc. potencialo, bet tai yra normalu. Šiaip jis viską gali daryti ir tas 20 minučių tikrai gali žaisti, jokių apribojimų šioje vietoje jis neturi“, – pakomentavo treneris.
„Žalgirio“ ir „Partizan“ dvikova prasidės penktadienį 20.00 val.
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