Hifi pelnė 26 taškus, o „Paris“ įveikė „Maccabi“

Tai buvo jau antroji „Paris“ ekipos pergalė per dvigubą Eurolygos savaitę.
Susitikimą geriau pradėjo svečiai iš Prancūzijos. Nadiras Hifi tritaškiu didino „Paris“ persvarą iki 5 taškų – 9:4. Tel Avivo klubas po truputį įsibėgėjo, tačiau po pirmojo ketvirčio svečiai pirmavo 25:17.
Antrajame kėlinyje „Maccabi“ ėmė artėti ir Yamas Madaras sumažino skirtumą iki 3 taškų – 24:27. Nei vienai iš komandų solidžiau iki pertraukos atitrūkt nepavyko, o ilsėtis „Maccabi“ išėjo pirmaudama 36:35.
Atkakliai susitikimas klostėsi ir po pertraukos. „Maccabi“ šiek tiek truktelėjo Bonzie Colsonas (53:49), tačiau „Paris“ vėl veržėsi į priekį – 60:57. Po trjų ketvirčių rezultatas vėl buvo lygus – 65:65.
Lemiamo kėlinio metu paryžiečiai ėmė tolti. Siautęs N.Hifi padidino svečių persvarą iki 9 taškų (90:81), tačiau tuomet tolimą metimą pataikė Bonzie Colsonas – 84:90. Tel Avivo klubas priartėjo dar labiau (90:94), bet svečiai pergalės neišleido – 99:94.
„Maccabi“: Jimmy Clarkas 21 (3/8 trit., 5 kld.), Bonzie Colsonas (4/8 trit.) ir Romanas Sorkinas po 16, Yamas Madaras 13 (9 rez. per.), O’Shae Brissettas 11 (4 atk. kam.).
„Paris“: Nadiras Hifi 26 (3/4 trit.), Tysonas Etienne’as 13 (3/7 trit.), Sebastianas Herrera 12 (2/8 trit.), Alize Johnsonas (8 atk. kam.) ir Allanas Dokossi (5 atk. kam.) po 10, Mouhamedas Faye 8 (4/5 dvit.).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.