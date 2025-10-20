Izraelis lapkritį atidarys ambasadą Estijoje

Estų dienraštis „Postimees“ pranešė, kad vyriausybė taip pat palaikė Izraelio užsienio reikalų ministro Gideono Saaro pasiūlymą paskirti Amitą Gil-Beizą žydų valstybės ambasadoriumi Estijoje.
G. Saaro teigimu, Estija yra draugiška Izraeliui valstybė, kurioje, jo nuomone, jau seniai turėjo būti atidaryta ambasada.
„Tai šalis, kuri išsiskiria inovacijomis, skaitmeninėmis technologijomis ir pažangiausiomis technologijomis. Ambasados Taline atidarymas yra platesnio proceso, kuriam vadovauju, siekiant stiprinti ryšius su Baltijos šalimis, dalis“, – pareiškė užsienio reikalų ministras.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) palankiai įvertino šį sprendimą. Pasak jo, ambasados Estijoje atidarymas būtų žingsnis teigiama ir ryžtinga kryptimi.
Jis pridūrė, kad yra galimybių plėsti bendradarbiavimą tarp dviejų šalių keliose srityse, įskaitant dirbtinį intelektą (DI).
Izraelis ir Estija diplomatijos santykius užmezgė 1992-aisiais, o 2009-aisiais Talinas atidarė savo ambasadą žydų valstybėje.
