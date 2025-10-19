Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estijoje vyksta savivaldos rinkimai

2025-10-19 10:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-19 10:50

Estijoje sekmadienį vyksta vietos rinkimai, kuriuose pirmą kartą nebeturi teisės balsuoti beveik 72 tūkst. asmenų – daugiausia rusakalbių ne ES piliečių, pranešė transliuotojas DW. 

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estijoje sekmadienį vyksta vietos rinkimai, kuriuose pirmą kartą nebeturi teisės balsuoti beveik 72 tūkst. asmenų – daugiausia rusakalbių ne ES piliečių, pranešė transliuotojas DW. 

0

Kovo mėnesį Estijos parlamentas priėmė konstitucijos pataisą ir uždraudė ES nepriklausančių šalių gyventojams balsuoti savivaldybių rinkimuose, o tai daugiausia palietė žmones, kurie vis dar turi Rusijos pasus.

Įstatymų leidėjai tokį draudimą įvardijo kaip nacionalinio saugumo priemonę esant įtampai su Maskva, teigdami, kad tik Estijos piliečiai turi teisę reikšti nuomonę ir dalyvauti sprendžiant vietos problemas.

Be Estijos ir ES piliečių, teisę balsuoti turi ir Estijoje gyvenantys asmenys be pilietybės, turintys ilgalaikį leidimą gyventi arba teisę nuolat gyventi šalyje. Taip pat balsuoti galima asmenims nuo 16 metų.

Pasak Estijos nacionalinio transliuotojo ERR, balsavimas internetu prasidėjo pirmadienį (spalio 13 d.) 9 val. ryto ir vyko iki šeštadienio (spalio 18 d.) 20 val. vakaro. Balsuoti internetu buvo galima visą parą.

Iki penktadienio 20 val. vakaro balsavimo apylinkėse iš anksto balsavo 120 303 rinkėjai, o elektroniniu būdu – 192 270 rinkėjų. Taigi iš anksto balsavo iš viso 312 573 žmonės, arba 31,1 proc. visų rinkėjų.

Rinkimų dieną (spalio 19 d.) balsuojama tik rinkimų apylinkėse, kuriose esant reikalui taip pat galima pakeisti savo elektroninį balsą.

Sekmadienį balsavimo apylinkės dirbs nuo 9 iki 20 val. Pasibaigus balsavimui bus pradėti skaičiuoti tiek popieriniai, tiek elektroniniai biuleteniai.

