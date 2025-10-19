Kalendorius
Karas Ukrainoje

Žmonės tiki – ją saugojo angelas: po sprogimo išskrido iš 9-ojo aukšto ir liko gyva

2025-10-19 08:30
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-19 08:30

Per Rusijos raketos ataką Kyjive, nusinešusią 32 žmonių gyvybes ir visiškai sunaikinusią dalį devynių aukštų pastato, įvyko neįtikėtinas stebuklas: 23-ejų Veronika Osinceva, kurią sprogimas išmetė iš devinto aukšto buto, liko gyva, skelbia „The New York Times“.

Per Rusijos raketos ataką Kyjive, nusinešusią 32 žmonių gyvybes ir visiškai sunaikinusią dalį devynių aukštų pastato, įvyko neįtikėtinas stebuklas: 23-ejų Veronika Osinceva, kurią sprogimas išmetė iš devinto aukšto buto, liko gyva, skelbia „The New York Times“.

Kaip pasakojo pati V. Osinceva, viskas įvyko akimirksniu. Vieną akimirką ji ramiai miegojo devintojo aukšto buto lovoje, o kitą – pabudo griuvėsių krūvoje po atviru dangumi. Pirmiausia ji pamatė kruviną, sutinusią koją ir tik tada ėmė šauktis pagalbos. Šiuo baisiu momentu ji net nesuvokė neįtikėtino išgyvenimo stebuklo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbia „Novaja Gazeta“, iš griuvėsių merginą ištraukė kaimynas, kareivis Slava, kuris, net ir turėdamas protezuotą koją, pribėgo ir išnešė ją ant rankų. Slava su žmona atnešė jai antklodę ir gelbėjo nuo šalčio, kol mergina sėdėjo ant suoliuko rūkydama cigaretę po cigaretės ir laukė greitosios pagalbos.

Emocinis šokas sužinojus, kad tėvai neišgyveno

Tik vėliau V. Osinceva sužinojo, kad jos tėvai, miegoję kitame kambaryje, buvo vieni iš žuvusiųjų. Tiesa, mergina prisipažino, kad emociškai buvo pasiruošusi šiai žiniai dar prieš tai, kai jai ją pranešė. 

„Daugelis žmonių nerimavo, kad kai sužinosiu, man atsitiks kažkas baisaus. Bet aš buvau psichologiškai pasiruošusi. Nepamenu, kas man pasakė, kad mano tėvai mirė. Galbūt tai buvo mano motinos geriausia draugė. Aš nereagavau stipriai, bet ligoninėje ne kartą patyriau baisų emocinį skausmą“, – atviravo mergina.

Aplinkiniai tiki: merginą saugojo angelas

Nors sprogimas merginą išmetė iš devinto aukšto, manoma, kad jai pavyko nusileisti ant penktojo ar šeštojo aukšto liekanų ir dėl to ji liko gyva. 

„Nežinau, kaip aš skridau, bet kažkaip išlikau gyva“, – teigė ji.

Jos istorija greitai išplito po to, kai merginą ligoninėje apklausė televizijos žurnalistai. Karo išvarginta Ukrainos visuomenė su susidomėjimu sekė detales, o mergina greitai tapo žinoma visoje Ukrainoje.

„Ją laikė angelas. Pasauliui vis dar jos reikia“, – sakė 40-metė kaimynė Veronika Polishchuk. 

Merginos studijų draugas, 22-ejų Ashotas Chakhoyanas, pridūrė, kad mergina išgyveno dėl savo „stipraus teisingumo jausmo“ ir „dėl priežasties, kad žmonija kažką suprastų“.

Gyvenimas prieš sprogimą

V. Osintseva jau anksčiau atkreipė dėmesį savo aktyvizmu. Prieš raketų ataką ji dalyvavo kovos su korupcija protesto akcijose Kyjive – tai buvo vienos pirmųjų gatvės demonstracijų po 2022 m. invazijos. Mergina išsiskyrė tuo, kad šūkius ant asfalto rašė kreida, o ne nešė plakatus.

Naktį prieš pat ataką savo kambaryje ji rašė kalbą, kurią ketino pasakyti kitą dieną vyksiančiame proteste. 

„Mūsų namai pradeda atrodyti kaip katastrofos vieta“, – rašė ji, turėdama omenyje politinę katastrofą, kurią sukėlė vyriausybės bandymas suvaržyti nepriklausomas kovos su korupcija agentūras. Vargu ar ji tikėjosi, kad šis sakinys bus taikomas jos pačios namams.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
 

Pasikeitusi merginos pasaulėžiūra

V. Osintseva atvirai pripažįsta, kad tokioje ekstremalioje situacijoje ji net nežino, kas turėtų nutikti „normaliam“ žmogui. 

„Aš tiesiog nesu normali“, – sako ji, pabrėždama, kad neįmanoma išlikti normaliam pasaulyje, kuris yra pilnas karo, smurto ir neapibrėžtumo.

Tačiau neįtikėtinas katastrofos išgyvenimas pakeitė V. Osintsevos požiūrį į pasaulį ir kovą su blogiu:

„Tai paradoksas: po to, kas įvyko, aš visiškai nejaučiu neapykantos. (Prieš tragediją) mano širdyje buvo daugiau neapykantos politikams, Putinui, Rusijai. Dabar suprantu, kad tai beprasmiška. Vienintelė išeitis – neplatinti neapykantos, o eiti link šviesos, kažkaip bandyti įtikinti žmones, bent jau pabandyti“, – teigė mergina.

