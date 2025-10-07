Palydovinės nuotraukos atskleidė Rusijos melą: smogė ūkininkų technikai, o ne dronams

Rusijos gynybos ministerija teigė, kad per oro smūgį buvo sunaikinta 20 sunkvežimių su „100 tolimojo nuotolio dronų“ ir likviduota 60 Ukrainos karių.
Tuo tarpu Nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos Dezinformacijos kovos centras pranešė, kad per ataką buvo sunaikinti grūdų vežėjai, o žuvo civilis vairuotojas.
„Tai dar viena bandymas pateisinti smūgį į civilius taikinius ir nuslėpti taikių žmonių mirtį“, – rašoma pranešime.
Rusijos paskelbtame vaizdo įraše matyti dešimtys sunkvežimių, pastatytų palei kelią lauke, į kuriuos ir buvo smogta. Tačiau, kaip pažymėjo Ukrainos ir Didžiosios Britanijos analitikai, kadruose nėra jokių dronų, kariuomenės ar techninės infrastruktūros.
Vežė derlių
Didžiosios Britanijos analitikas Kyle Glenas, dirbantis Informacinio atsparumo centre, išnagrinėjęs palydovinius vaizdus keletą dienų prieš ir po smūgio, pareiškė, kad sunkvežimiai vežė derlių.
„Tai panašu į sunkvežimių koloną, vežusią derlių. Nematoma nieko, kas galėtų liudyti apie karinį operacijos tikslą“, – sakė K. Glenas.
Jo teigimu, rugsėjo 25 d. nuotraukose aerodromas šioje vietovėje buvo tuščias, o rugsėjo 27–30 d. ten vyko žemės ūkio darbai. Tai rodo, kad technikos sankaupa yra susijusi su derliaus nuėmimu, o ne su pasirengimu paleisti dronus.
„Nėra jokios prasmės ukrainiečiams keturias dienas stovėti ten su dronais ir laukti, kol juos užpuls rusai“, – pastebėjo K. Glenas.
Ekspertai pažymi, kad po serijos Ukrainos atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas Maskva bando parodyti „atsaką“, net jei tai pražudo civilius gyventojus.
„Atrodo, kad jie tiesiog medžioja viską, ką mato, ir nepatikrina du kartus, prieš paspaudžiant paleidimo mygtuką“, – apibendrino ekspertas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!