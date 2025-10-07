Kalendorius
Karas Ukrainoje

Rusai persistengė: bandė numušti dronus, pataikė į daugiabutį

2025-10-07 13:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 13:20

Internete išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti galimai šios nakties įvykiai Belgorode: „Pancyr S1“ paleista raketa, kuri turėjo numušti droną, pataikė į gyvenamąjį pastatą. 

Internete išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti galimai šios nakties įvykiai Belgorode: „Pancyr S1" paleista raketa, kuri turėjo numušti droną, pataikė į gyvenamąjį pastatą. 

0

„Astra“ skelbiama, kad Belgorode naktį skambėjo sirena, o  gubernatorius Viačeslavas Gladkovas teigė, kad virš miesto numušta keletas raketų. Jo teigimu, nukentėjusiųjų ir žalos nėra.

Taip pat miesto centre dingo elektra, o gyventojai aptiko nukritusius raketų nuolaužus, rašo telegramo kanalas „Pepel“.

Vaizdo įrašo aplinkybių kol kas patikrinti nėra galimybių, Rusijos pusė informacijos nepateikia. Vaizdo įrašą publikavo UNIAN, „Astra“ ir kitos informavimo priemonės.

