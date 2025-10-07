Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Vokietijos – rimti kaltinimai Putinui: „Šis karas nukreiptas prieš mus visus“

2025-10-07 08:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 08:25

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad šis kariauja „hibridinį karą“ su Vokietija.

Vladimiro Putino spaudos konferencija Pekine (nuotr. SCANPIX)
10

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad šis kariauja „hibridinį karą" su Vokietija.

„Jis prieš mus vykdo informacinį karą. Jis kariauja su Ukraina, ir šis karas nukreiptas prieš mus visus“, – pirmadienį Vokietijos transliuotojui „ntv“ sakė F. Merzas. 

Kancleris apkaltino Rusijos prezidentą, kad jis nori sugriauti Europos politinę tvarką. 

„Ir todėl mes remiame Ukrainą“, – aiškino F. Merzas ir pridūrė, kad Vokietijos interesas yra apginti politinę atvirų liberalių visuomenių tvarką Europoje

Paklaustas konkrečiai, ar V. Putinas kariauja su Vokietija, F. Merzas atsakė: „Jis kariauja hibridinį karą prieš mus“. 

F. Merzo taip pat buvo paklausta, ar jis svarstė galimybę paskambinti V. Putinui.

„Žinoma, svarstau“, – atsakė Vokietijos kancleris ir pridūrė: „Matau tik tiek, kad kiekvienas mėginimas su juo pasikalbėti šiuo metu baigiasi dar didesnėmis atakomis prieš Ukrainą“. 

F. Merzas sakė praėjusią savaitę per Europos Sąjungos viršūnių susitikimą Kopenhagoje apie tai gana karštai diskutavęs su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu. 

„Jis apkaltino mus nenoru derėtis“, – sakė F.  Merzas ir teigė atsakęs Vengrijos premjerui, kad šis pats pernai liepą buvo Kyjive ir vėliau lankėsi Maskvoje, o V. Putino „atsakas buvo subombarduoti vaikų ligoninę Kyjive“.

