Europos „politinis košmaras“: ES politikai – apie Trumpo ir Putino susitikimą

Putino ir Trumpo susitikimas(48 nuotr.)
Dėl būsimo susitikimo ES ir NATO vadovai atsiduria keblioje ir nepatogioje padėtyje, nes V. Putinas ir D. Trumpas planuoja aptarti Rusijos ir Ukrainos karą ES teritorijoje, nedalyvaujant pačiam blokui.
„Susitikimo vieta buvo kruopščiai pasirinkta, nes ji gali būti naudinga Rusijai gilinant nesutarimus ES viduje dėl Maskvos veiksmų. Ji taip pat galėtų labai pasitarnauti Viktorui Orbanui, kurio kitais metais laukia rinkimai“, – leidiniui sakė neįvardytas Europos diplomatas.
Viešai ES politikai teigia, kad susitikimas galėtų būti naudingas, jei padėtų nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą, tačiau privačiai keli šaltiniai jį apibūdino kaip „politinį košmarą“ Europos Sąjungai.
Harvardo universiteto demokratijos tyrinėtojas Alberto Alemano mano, kad V. Putino ir D. Trumpo susitikimas Budapešte suteiks V. Orbanui teisę kalbėti visos ES vardu, nors jo pozicija dėl Rusijos ir Ukrainos karo prieštarauja bendrai ES pozicijai.
Be to, Vengrija pareiškė, kad V. Putinas nebus suimtas pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo orderį per savo vizitą Budapešte.
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, prieš susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Vašingtone D. Trumpas telefonu kalbėjosi su V. Putinu, o vėliau paskelbė apie planus susitikti su Kremliaus vadovu Budapešte ir aptarti galimybę užbaigti šį „gėdingą“ Rusijos ir Ukrainos karą.
