Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko gerokai virš milijono karių

2025-10-19 09:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-19 09:10

Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. spalio 19 d. Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko maždaug 1 130 180 karių, iš jų 1 000 – per pastarąją parą.

Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook" paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

9

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Iki spalio 19 d. Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino: 11 268 (+1 per pastarąją parą) priešo tankus, 23 399 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 33 834 (+45) artilerijos sistemas, 1 524 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 1 228 (+0) oro gynybos sistemas, 428 (+0) orlaivius, 346 (+0) sraigtasparnius, 71 967 (+444) taktinio lygio bepiločius orlaivius, 3 864 (+0) kruizines raketas, 28 (+0) karo laivus / katerius, vieną (+0) povandeninį laivą, 64 798 (+126) transporto priemones ir degalų cisternas, 3 980 (+0) specialiosios įrangos vienetų.

Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 18 d. palei fronto liniją įvyko 116 kovinių susirėmimų, maždaug trečdalis jų – Pokrovsko sektoriuje.

Propoganda
Propoganda
2025-10-19 09:20
Kodėl tylima apie ukrainiečių nuostolius ???
Atsakyti
Įdomu
Įdomu
2025-10-19 09:38
O kiek Ukrainos pajėgos neteko karių?
Atsakyti
Salo urinė
Salo urinė
2025-10-19 09:17
Ar liko dar ten rusų?
Atsakyti
