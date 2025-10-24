Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Palestiniečių frakcijos susitarė, kad pokario Gazos Ruožo valdymą perims technokratų komitetas

2025-10-24 20:00 / šaltinis: BNS
2025-10-24 20:00

Pagrindinės palestiniečių frakcijos, įskaitant islamistų kovotojų grupuotę „Hamas“, penktadienį pareiškė susitarusios, kad pokario Gazos Ruožo valdymą perims nepriklausomas technokratų komitetas. 

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Pagrindinės palestiniečių frakcijos, įskaitant islamistų kovotojų grupuotę „Hamas“, penktadienį pareiškė susitarusios, kad pokario Gazos Ruožo valdymą perims nepriklausomas technokratų komitetas. 

REKLAMA
0

Kaire vykusiame susitikime, remiantis bendru „Hamas“ interneto svetainėje paskelbtu pareiškimu, frakcijos susitarė perduoti „Gazos Ruožo administravimą laikinajam palestiniečių komitetui, sudarytam iš nepriklausomų „technokratų“, kuris tvarkys gyvenimo reikalus ir pagrindines paslaugas bendradarbiaudamas su arabų broliais ir tarptautinėmis institucijomis“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų