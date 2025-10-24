Palestiniečių frakcijos susitarė, kad pokario Gazos Ruožo valdymą perims technokratų komitetas

Kaire vykusiame susitikime, remiantis bendru „Hamas“ interneto svetainėje paskelbtu pareiškimu, frakcijos susitarė perduoti „Gazos Ruožo administravimą laikinajam palestiniečių komitetui, sudarytam iš nepriklausomų „technokratų“, kuris tvarkys gyvenimo reikalus ir pagrindines paslaugas bendradarbiaudamas su arabų broliais ir tarptautinėmis institucijomis“.
