Vokietijos verslo nuotaikos gerėja, bet tebėra niūrios

Šalies pirmaujančio ekonominių tyrimų instituto „Ifo“ Miuchene skaičiuojamas verslo pasitikėjimo indeksas, pagrįstas apytikriai 9 tūkst. pramonės, statybų, prekybos ir paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausomis, per pastarąjį mėnesį paaugo nuo 87,7 iki 88,4 punkto.
Agentūros „Bloomberg“ kalbinti analitikai tikėjosi mažesnio pakilimo – iki 88 punktų.
Nors įmonių lūkesčiai dėl ateities pagerėjo, dabartinių sąlygų vertinimai pablogėjo, o tai pabrėžia iššūkio, su kuriuo susiduria federalinė vyriausybė, mastą, nes didžiausios Europos ekonomikos padėtis tebėra trapi.
Vokietijos ekonomika sunkumus išgyveno dar iki JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pradedant muitų karą ir Kinijai įvedant eksporto kontrolę lustams, kurie yra gyvybiškai svarbūs Vokietijos automobilių pramonei.
F. Merzas pažadėjo skolomis finansuojamas viešąsias išlaidas, sutelkiant dėmesį į gynybą ir infrastruktūrą.
Tačiau Vokietijos smulkiųjų ir vidutinių įmonių federacijos (BVMW) šį mėnesį paskelbti apklausų duomenys parodė, kad daugiau kaip keturi penktadaliai respondentų nesitiki jokio konkretaus pagerėjimo po pristatytų reformų.
Federalinė statistikos tarnyba (Destatis) ketvirtadienį skelbs pirmąjį ekonomikos raidos trečiąjį metų ketvirtį rezultato įvertį.