Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
31
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vokietijos žiniasklaidoje – Lietuvos vardas ir tikrai ne iš gerosios pusės

2025-10-24 11:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 11:17

Lietuvos reputacija, ilgus metus kruopščiai formuota siekiant atsiriboti nuo „postsovietinės respublikos“ šleifo, pastaruoju metu patyrė rimtą išbandymą, anot ekspertų. Vokietijos žiniasklaidą apskriejo kritiški vertinimai ir aštrios antraštės, reaguojančios į krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės atsistatydinimą bei kilusius politinius ginčus.

Lietuvos reputacija, ilgus metus kruopščiai formuota siekiant atsiriboti nuo „postsovietinės respublikos“ šleifo, pastaruoju metu patyrė rimtą išbandymą, anot ekspertų. Vokietijos žiniasklaidą apskriejo kritiški vertinimai ir aštrios antraštės, reaguojančios į krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės atsistatydinimą bei kilusius politinius ginčus.

REKLAMA
31

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Šakalienė atstatydinta iš krašto apsaugos ministrės pareigų. Tokį sprendimą prieš porą dienų premjerė Inga Ruginienė pateikė šalies prezidentui, o Gitanas Nausėda jos nuomonės nepakeitė. Ministrė pirmininkė sakė, kad D. Šakalienė melavo, nebendradarbiavo, blogai elgėsi su ministerijos žmonėmis. D. Šakalienė atkerta, kad ginant gynybos biudžetą visos priemonės pateisinamos.

REKLAMA
REKLAMA

Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė savo „Facebook“ paskyroje teigė, kad paskutiniai Lietuvos politiniai įvykiai atspindimi ir interpretuojami Vokietijos žiniasklaidoje, keliant klausimus dėl šalies įvaizdžio ir patikimumo NATO kontekste.

REKLAMA

„Žemiau pateikta pataisyta versija su taisyklingomis lietuviškomis kabutėmis:

Sukurti teigiamą šalies įvaizdį – ilgas ir sudėtingas procesas, ypač kai vis dar klijuojamos „postsovietinės respublikos“ etiketės.

Deja, per pastaruosius metus Lietuva patyrė skaudžią reputacinę žalą – nuo antisemitinės iki „Kremliaus vyriausybės“.

Vokietijos žiniasklaidoje D. Šakalienės atsistatydinimas sulaukė nemažai dėmesio.Antraštės skamba itin aštriai: „Ginčas dėl „Kremliaus vyriausybės“ NATO šalyje: Lietuvos gynybos ministrė atsistatydino su trenksmu“ („Frankfurter Rundschau“)‚ „Kremliaus sabotažas“ Rytų flange?

REKLAMA
REKLAMA

Ministrė trenkia durimis po ginčo dėl finansavimo“ („Merkur“)Kiti formulavo kiek santūriau, panašiai kaip „Politico“. Citata iš „Frankfurter Rundschau“: „Lietuva laikoma vienu iš NATO gynybos lyderių.

Tačiau staiga šalis ima svyruoti. Svarbų vaidmenį čia atlieka kraštutinių dešiniųjų partija vyriausybėje““, – rašė ji.

Juknevičienė: perduokite šią apžvalgą socialdemokratams

Europos parlamento narė Rasa Juknevičienė atkreipė dėmesį šią į F. Šimaitytės nuomonę bei susirūpino, kad Lietuvos vidaus politinės kontroversijos ir antisemitizmo skandalai daro rimtą žalą šalies įvaizdžiui Vokietijoje, ypač turint omenyje jos karinį įsipareigojimą Lietuvai ir istorinį jautrumą tokioms temoms.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Perduokite kas nors Lietuvos socialdemokratams šią Faustos Šimaitytės apžvalgą apie antraštes Vokietijos spaudoje.

Vokietijos, kuri yra priėmusi ypatingai jiems nelengvą, bet abipusiai svarbų sprendimą dėl brigados Lietuvoje.

Aš jau pradedu galvoti, kad tas antisemitinis dvokas su rudos spalvos partija yra tikrai genialus Kremliaus smūgis Lietuvai. 

REKLAMA

Parinktas ir dėl Vokietijos įsipareigojimų,  ir dėl ypatingo šios šalies istorinio jautrumo šiuo klausimu.  Kas yra Žemaitaitis, aišku.

Bet kas yra tie, kurie mozojasi (sorry, man būtent šis senas nesisteminis žodis tinka) Žemaitaičio smarve savo noru ir teršia garbingą Lietuvos vardą sąjungininkų valstybėse?“ – savo nuomonę asmeninėje „Facebook“ paskyroje pateikė ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dovilė Šakalienė BNS Foto
„Ginčas dėl „Kremliaus vyriausybės“: Vokietijos žiniasklaida – apie įvykius Lietuvoje (35)
Ruginienės neįtikino pokalbis su Šakaliene: „Pasitikėjimas tikrai yra sušlubavęs“ (nuotr. Elta)
Šakalienė atsakė į Ruginienės klausimus: „Jeigu jos atsakymai netenkina, tai jos teisė“ (61)
Pistorius: Vokietijos brigadai Lietuvoje reikės kareivinių, mokyklų, laisvalaikio erdvių (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos žvalgybos vadovas Bundestage: reikia ruoštis karui – štai kaip reaguoja Lietuva (77)
Dovilė Šakalienė. ELTA / Andrius Ufartas
Šakalienė tikina nesulauksi neigiamos sąjungininkų reakcijos dėl Žemaitaičio pasisakymų (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ogis
Ogis
2025-10-24 11:32
Kodėl Lietuva taip visko bijo ka pasakys vokiečiai oi oi ka sakys ruskiai oi oi ka sakys lenkai oi oi gyvenkit savo gyvenima beto nieko čia neatsiko jei žmogus taip susireikšmino kad neina susikalbėt tai reikia priimt sprendimus ir jie buvo priimti . Taškas .
Atsakyti
Json
Json
2025-10-24 11:37
Šaunuolė Ruginienė :)
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (31)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų