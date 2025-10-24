Vokietijos žiniasklaidoje – Lietuvos vardas ir tikrai ne iš gerosios pusės

D. Šakalienė atstatydinta iš krašto apsaugos ministrės pareigų. Tokį sprendimą prieš porą dienų premjerė Inga Ruginienė pateikė šalies prezidentui, o Gitanas Nausėda jos nuomonės nepakeitė. Ministrė pirmininkė sakė, kad D. Šakalienė melavo, nebendradarbiavo, blogai elgėsi su ministerijos žmonėmis. D. Šakalienė atkerta, kad ginant gynybos biudžetą visos priemonės pateisinamos.
Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė savo „Facebook“ paskyroje teigė, kad paskutiniai Lietuvos politiniai įvykiai atspindimi ir interpretuojami Vokietijos žiniasklaidoje, keliant klausimus dėl šalies įvaizdžio ir patikimumo NATO kontekste.
„Žemiau pateikta pataisyta versija su taisyklingomis lietuviškomis kabutėmis:
Sukurti teigiamą šalies įvaizdį – ilgas ir sudėtingas procesas, ypač kai vis dar klijuojamos „postsovietinės respublikos“ etiketės.
Deja, per pastaruosius metus Lietuva patyrė skaudžią reputacinę žalą – nuo antisemitinės iki „Kremliaus vyriausybės“.
Vokietijos žiniasklaidoje D. Šakalienės atsistatydinimas sulaukė nemažai dėmesio.Antraštės skamba itin aštriai: „Ginčas dėl „Kremliaus vyriausybės“ NATO šalyje: Lietuvos gynybos ministrė atsistatydino su trenksmu“ („Frankfurter Rundschau“)‚ „Kremliaus sabotažas“ Rytų flange?
Ministrė trenkia durimis po ginčo dėl finansavimo“ („Merkur“)Kiti formulavo kiek santūriau, panašiai kaip „Politico“. Citata iš „Frankfurter Rundschau“: „Lietuva laikoma vienu iš NATO gynybos lyderių.
Tačiau staiga šalis ima svyruoti. Svarbų vaidmenį čia atlieka kraštutinių dešiniųjų partija vyriausybėje““, – rašė ji.
Juknevičienė: perduokite šią apžvalgą socialdemokratams
Europos parlamento narė Rasa Juknevičienė atkreipė dėmesį šią į F. Šimaitytės nuomonę bei susirūpino, kad Lietuvos vidaus politinės kontroversijos ir antisemitizmo skandalai daro rimtą žalą šalies įvaizdžiui Vokietijoje, ypač turint omenyje jos karinį įsipareigojimą Lietuvai ir istorinį jautrumą tokioms temoms.
„Perduokite kas nors Lietuvos socialdemokratams šią Faustos Šimaitytės apžvalgą apie antraštes Vokietijos spaudoje.
Vokietijos, kuri yra priėmusi ypatingai jiems nelengvą, bet abipusiai svarbų sprendimą dėl brigados Lietuvoje.
Aš jau pradedu galvoti, kad tas antisemitinis dvokas su rudos spalvos partija yra tikrai genialus Kremliaus smūgis Lietuvai.
Parinktas ir dėl Vokietijos įsipareigojimų, ir dėl ypatingo šios šalies istorinio jautrumo šiuo klausimu. Kas yra Žemaitaitis, aišku.
Bet kas yra tie, kurie mozojasi (sorry, man būtent šis senas nesisteminis žodis tinka) Žemaitaičio smarve savo noru ir teršia garbingą Lietuvos vardą sąjungininkų valstybėse?“ – savo nuomonę asmeninėje „Facebook“ paskyroje pateikė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!