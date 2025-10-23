Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vyras žmoną bandė nunuodyti šaldyta pica: tai jau 7 jo pasikėsinimas

2025-10-23 19:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 19:39

Ketvirtadienį prieš teismą stojo vokietis, kaltinamas pasikėsinimu nužudyti savo žmoną, kurią, kaip įtariama, septynis kartus mėgino nunuodyti, be kita ko ir šaldyta pica.

Vokietijoje teisiamas vyras, mėginęs nužudyti savo žmoną užnuodyta pica (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį prieš teismą stojo vokietis, kaltinamas pasikėsinimu nužudyti savo žmoną, kurią, kaip įtariama, septynis kartus mėgino nunuodyti, be kita ko ir šaldyta pica.

REKLAMA
0

Pietinėje šalies dalyje esančio Bambergo apygardos teisme 56-erių metų vyrui taip pat pateikti kaltinimai dėl sunkaus kūno sužalojimo.

Kaltinamajame akte teigiama, kad 2022 m. vyras internetu užmezgė santykius su kita moterimi ir pažadėjo, kad jiedu gyvens kartu ir susilauks vaikų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kad galėtų pradėti naują gyvenimą, jis esą 2023 m. vasarą nusprendė nužudyti savo žmoną.

Tyrimo duomenimis, kaltinamasis paieškos sistemoje „Google“ ieškojo „žmogui mirtinų nuodų“ ir „ar galima aptikti apsinuodijimą akonitais“.

REKLAMA
REKLAMA

Tuomet jis tariamai užsakė keletą augalinės kilmės nuodų, kurie buvo pristatyti į jo darbovietę. Prokuratūra jį kaltina tuo, kad nuo 2023 m. rugpjūčio iki 2024 m. gruodžio septynis kartus mėgino nunuodyti savo partnerę.

REKLAMA

Moteris kaskart išgyvendavo, tačiau kelis kartus buvo hospitalizuota ir dėl apsinuodijimo jai teko įstatyti širdies stimuliatorių.

Teigiama, kad per paskutinį bandymą 2024 m. gruodį vyras užnuodijo šaldytą picą, kurią po to valgė jo žmona ir sūnus.

Dėl nuodų motina ir sūnus patyrė didelę širdies aritmiją, jų gyvybei grėsė rimtas pavojus. Jie išgyveno tik dėl operatyvaus skubiosios pagalbos medikų įsikišimo.

REKLAMA
REKLAMA

Užuot pranešęs dėl jo žmonos ir vaiko gyvybių kovojusiems medikams apie nuodus, vyriškis, kaip teigiama, įvykių eigą sekė „be didelės įtampos ar užuojautos“.

Kitą savaitgalį kaltinamasis su savo pažįstamu išvyko į Prancūziją, kur galiausiai buvo sulaikytas. Tyrėjai per kratas rado įvairių augalinės kilmės nuodų likučių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų