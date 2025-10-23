Vyras žmoną bandė nunuodyti šaldyta pica: tai jau 7 jo pasikėsinimas

Pietinėje šalies dalyje esančio Bambergo apygardos teisme 56-erių metų vyrui taip pat pateikti kaltinimai dėl sunkaus kūno sužalojimo.
Kaltinamajame akte teigiama, kad 2022 m. vyras internetu užmezgė santykius su kita moterimi ir pažadėjo, kad jiedu gyvens kartu ir susilauks vaikų.
Kad galėtų pradėti naują gyvenimą, jis esą 2023 m. vasarą nusprendė nužudyti savo žmoną.
Tyrimo duomenimis, kaltinamasis paieškos sistemoje „Google“ ieškojo „žmogui mirtinų nuodų“ ir „ar galima aptikti apsinuodijimą akonitais“.
Tuomet jis tariamai užsakė keletą augalinės kilmės nuodų, kurie buvo pristatyti į jo darbovietę. Prokuratūra jį kaltina tuo, kad nuo 2023 m. rugpjūčio iki 2024 m. gruodžio septynis kartus mėgino nunuodyti savo partnerę.
Moteris kaskart išgyvendavo, tačiau kelis kartus buvo hospitalizuota ir dėl apsinuodijimo jai teko įstatyti širdies stimuliatorių.
Teigiama, kad per paskutinį bandymą 2024 m. gruodį vyras užnuodijo šaldytą picą, kurią po to valgė jo žmona ir sūnus.
Dėl nuodų motina ir sūnus patyrė didelę širdies aritmiją, jų gyvybei grėsė rimtas pavojus. Jie išgyveno tik dėl operatyvaus skubiosios pagalbos medikų įsikišimo.
Užuot pranešęs dėl jo žmonos ir vaiko gyvybių kovojusiems medikams apie nuodus, vyriškis, kaip teigiama, įvykių eigą sekė „be didelės įtampos ar užuojautos“.
Kitą savaitgalį kaltinamasis su savo pažįstamu išvyko į Prancūziją, kur galiausiai buvo sulaikytas. Tyrėjai per kratas rado įvairių augalinės kilmės nuodų likučių.
