Vokietijoje šnipų Kremliui šėšėlis: kaltinimai mesti AfD nariams

Rytinės Tiuringijos žemės vidaus reikalų ministras Georgas Maieris laikraščiui „Handelsblatt“ nurodė, kad AfD nariai pateikė 47 klausimus jautriomis temomis, pavyzdžiui, apie kritinę infrastruktūrą.
„Beveik neišvengiamas įspūdis, kad AfD su savo klausimais vadovaujasi Kremliaus užsakymų sąrašu“, – pareiškė G. Maieris iš Friedricho Merzo vyriausybės jaunesniosios partnerės Socialdemokratų partijos (SPD).
Jis teigė, kad klausimai jautriomis temomis užduodami reikalaujant vis daugiau detalių.
Pasak G. Maierio, AfD taip pat siekė surinkti informaciją apie Vokietijos transporto sistemą, vandens tiekimą bei skaitmeninę ir energetikos infrastruktūrą.
Jis nurodė, kad AfD tokius klausimus siuntė ir kitų Vokietijos žemių parlamentams.
Vasarį vykusiuose nacionaliniuose rinkimuose tapusi antra pagal dydį politine jėga po F. Merzo centro dešiniojo bloko CDU/CSU.
AfD dabar pirmauja daugelyje apklausų, o tai yra rimta grėsmė CDU ir jos koalicijos sąjungininkams.
AfD pernai tapo pirmąja kraštutinių dešiniųjų partija, laimėjusia regioninius rinkimus Vokietijoje nuo nacių laikų – tai įvyko Tiuringijos žemėje.
Tiuringijos parlamento AfD politikas Ringo Muehlmannas atmetė kaltinimus, pavadindamas juos „keistomis sąmokslo teorijomis“. Pasak jo, tokiu būdu siekiama „kriminalizuoti politinius oponentus“.
R. Muehlmanno išplatintame pranešime teigiama, kad parlamentiniai tyrimai tokiais klausimais yra „demokratinės priežiūros kertinis akmuo“.
Vokietijos užsienio žvalgybos agentūra BND atsisakė komentuoti kaltinimus. Vokietijos vidaus žvalgybos agentūra BfV situacijos kol kas nekomentavo.
Žaliųjų partijos įstatymų leidėjas ir saugumo ekspertas Konstantinas von Notzas (Konstantinas fon Nocas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad AfD politikai pateikė daugybę „labai problemiškų klausimų“. Jis pridūrė, kad, jo nuomone, AfD galėjo veikti „autoritarinių valstybių“ prašymu.
K. von Notzas teigė, kad AfD tokius klausimus inicijavo sąmoningai, siekdami „padėti autoritarinėms valstybėms silpninti Vokietiją, šnipinėti šalies kritinės infrastruktūros objektus ir ją sabotuoti“.
Informacija apie šiuos veiksmus paviešinta po to, kai Vokietijoje kilo pasipiktinimas dėl planuojamo aukšto rango AfD parlamentaro vizito į Maskvą.
