Italijos teismas iš naujo svarsto Vokietijos prašymą išduoti ukrainietį, kaltinamą „Nord Stream“ byloje

Serhijus Kuzniecovas, kuris rugpjūtį buvo sulaikytas Italijoje pagal Vokietijos arešto orderį, neigė dalyvavęs grupuotėje, kuri 2022-ųjų rugsėjį, kaip įtariama, padėjo sprogmenis ant povandeninių vamzdynų.
Šiaurės Italijoje esančios Bolonijos teismas rugsėjį pritarė jo ekstradicijai, bet Romos kasacinis teismas praėjusią savaitę ekstradiciją blokavo dėl problemos, susijusios su Europos arešto orderiu.
Kasacinis teismas nusprendė, jog žemesnės instancijos teismas neteisingai perklasifikavo įtariamą diversijos nusikaltimą į su terorizmu susijusį nusikaltimą, ir grąžino bylą peržiūrėti kitam Bolonijos apeliacinio teismo skyriui.
Kaltinamajam, kuris teigia buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nariu ir incidento metu buvęs Ukrainoje, Vokietijoje gresia įkalinimas iki 15 metų, jei bus pripažinta jo kaltė, rodo pradinis ekstradicijos vertinimas.
2022 metų rugsėjo pabaigoje dviejuose iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros dugnu nutiestuose „Nord Stream“ vamzdynuose prie Danijos Bornholmo salos buvo aptikti keturi dideli dujų nuotėkiai, o prieš tai seisminiai institutai užfiksavo du povandeninius sprogimus. Tai įvyko praėjus vos keliems mėnesiams po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022-ųjų vasarį.
Kyjivą remiančios Vakarų šalys iš pradžių kaltino Rusiją, o ši savo ruožtu apkaltino Vakarus.
Vokietijos atliktų tyrimų metu nustatyta, kad sprogdinimus įvykdė ukrainiečių – penkių vyrų ir vienos moters – grupuotė.
Kai S. Kuzniecovas buvo sulaikytas, vokiečių prokurorai sakė, kad vyras pasinaudojo suklastotais tapatybės dokumentais ir išsinuomojo jachtą, kuria grupė išplaukė iš Vokietijos Rostoko miesto vykdyti išpuolių.
S. Kuzniecovas laikomas griežto režimo kalėjime Šiaurės Italijoje.
„Nord Stream“ ilgą laiką buvo vertinamas prieštaringai dėl galimybės rusiškoms dujoms apeiti Rytų Europos tranzito kelius ir dėl pernelyg didelio Vokietijos priklausymo nuo pigios energijos iš Rusijos.
Rusija pelnėsi iš to, kad buvo pagrindinė gamtinių dujų tiekėja Vokietijai, tačiau, Maskvai pradėjus plataus masto karą Ukrainoje, Europos Sąjunga (ES) paskelbė sankcijas ir smarkiai sumažino Rusijos energijos importą.
Sprogimo metu nė vienas iš nukentėjusių vamzdynų nebuvo eksploatuojamas.
Papildomas dujotiekis „Nord Stream 2“ buvo baigtas tik prieš pat Rusijai pasiunčiant karius į Ukrainą ir niekada nebuvo pradėtas eksploatuoti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!