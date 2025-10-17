Buvęs Vokietijos kancleris liudys parlamentiniame tyrime dėl „Nord Stream 2“

Tikimasi, kad 81 metų buvęs kancleris, atsižvelgiant į jo sveikatą, su komitetu bendraus vaizdo ryšiu iš savo biuro šiauriniame Vokietijos Hanoverio mieste. Šių metų pradžioje jis patyrė išsekimą.
Vėliau tą pačią dieną kaip liudytojas turėtų būti apklaustas Helge Braunas – kanceliarijos vadovas, vadovaujant G. Schroederio įpėdinei Angelai Merkel.
„Nord Stream 2“ tyrimo komitetas aiškinasi įvykius, susijusius su Meklenburgo-Pomeranijos klimato apsaugos fondu.
Fondas buvo įsteigtas 2021 m. pradžioje šiaurės rytų žemėje ir oficialiai turėjo skatinti klimato apsaugą bei atsinaujinančią energetiką – šiandien jis tą veiklą tęsia.
Bet jo tikrasis tikslas buvo užbaigti Baltijos jūros dujotiekio „Nord Stream 2“, skirto rusiškoms gamtinėms dujoms tiekti, statybą, iškilus JAV sankcijų, nukreiptų prieš dalyvaujančias įmones, grėsmei.
Regiono parlamento nariai nori išsiaiškinti, kas inicijavo fondo įkūrimą ir ar Rusija čia galėjo daryti įtaką.
G. Schroederis, pasitraukęs iš politikos, daugelį metų aktyviai dirbo Rusijos energetikos bendrovėse, be kita ko, buvo bendrovės „Nord Stream 2 AG“, prieštaringai vertinamam klimato kaitos fondui skyrusios 20 mln. eurų, valdybos pirmininkas.
H. Braunas buvo vienas artimiausių tuometinės kanclerės A. Merkel bendražygių „Nord Stream 2“ planavimo, tvirtinimo ir statybos etapuose bei fondo steigimo metu.
