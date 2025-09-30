Kalendorius
Lenkijoje sulaikytas ukrainietis, įtariamas dėl „Nord Stream“ dujotiekių sprogdinimų

2025-09-30 15:39 / šaltinis: BNS
2025-09-30 15:39

Lenkijoje buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas dalyvavimu sprogdinant Baltijos jūros dugnu nutiestus „Nord Stream“ dujotiekius 2022-aisiais, pranešė prokuratūros Varšuvoje atstovas.

„Nord Stream 2“ (nuotr. SCANPIX)

Volodymyrą Z. policijos pareigūnai sulaikė Pruškuve centrinėje Lenkijoje, skelbė lenkų radijas „RMF FM", pirmasis pranešęs apie jo sulaikymą.

2

Volodymyrą Z. policijos pareigūnai sulaikė Pruškuve centrinėje Lenkijoje, skelbė lenkų radijas „RMF FM“, pirmasis pranešęs apie jo sulaikymą.

Advokatas Tymoteuszas Paprockis patvirtino, kad jo klientas ukrainietis buvo sulaikytas, bet jo vardo nenurodė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėl Europos arešto orderio, kurį išdavė vokiečiai ir kuris yra susijęs su (...) „Nord Stream 2“, mano klientas ryte buvo sulaikytas viename iš miestelių, esančių netoli Varšuvos“, – transliuotojui TVN24 sakė advokatas.

Įtariamasis, kuris buvo sulaikytas pagal Vokietijos pareigūnų išduotą Europos arešto orderį, perkeltas į apygardos prokuratūrą Varšuvoje. 

„Patvirtinu, kad jis sulaikytas. Vyksta procedūros“, – naujienų agentūrai AFP sakė Varšuvos regiono prokuratūros atstovas Piotras Skiba. Įtariamojo vardo jis taip pat nenurodė.

Anot T. Paprockio, atsižvelgiant į tai, kad Rusija kariauja prieš Ukrainą ir kad dujotiekis, galima sakyti, finansuotų Maskvos karą, gynyba įrodinės, kad joks ukrainietis kriminaline prasme neturėtų būti laikomas atsakingu už jo sunaikinimą.

Praėjusį mėnesį Italijoje buvo sulaikytas kitas ukrainietis, siejamas su 2022 metų diversija prieš „Nord Stream“ dujotiekius.

Šio mėnesio viduryje Bolonijos teismas nusprendė, kad 49 metų Serhijus Kuzniecovas turi būti išduotas Vokietijai, kur jam turi būti pateikti kaltinimai.

2022 metų rugsėjo pabaigoje dviejuose iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros dugnu nutiestuose „Nord Stream“ vamzdynuose prie Danijos Bornholmo salos buvo aptikti keturi dideli dujų nuotėkiai, o prieš tai seisminiai institutai užfiksavo du povandeninius sprogimus.

Kai kas Vakaruose dėl to greit apkaltino Maskvą, bet vokiečių tyrėjai dabar mano identifikavę už tai atsakingą ukrainiečių – penkių vyrų ir moters – kuopelę.

Kai S. Kuzniecovas buvo sulaikytas, vokiečių prokurorai sakė, kad jis pasinaudodamas suklastotais asmens tapatybės dokumentais išsinuomojo jachtą ir ja iš Rostoko Vokietijoje išplaukė vykdyti minimos diversijos.

