Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija skleidžia dezinformaciją: tariamai ukrainiečiai puls Lenkijos strateginį objektą

2025-09-30 14:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 14:39

Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą planuoja įvesti į Lenkijos teritoriją diversijos ir žvalgybos grupes, prisidengiančias Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų pajėgų vardu. Pasak Maskvos, tokia operacija būtų skirta išprovokuoti NATO šalis imtis karinių veiksmų prieš Rusiją, rašo „The Moscow Times“.

Rusija skleidžia dezinformaciją: tariamai ukrainiečiai puls Lenkijos strateginį objektą (nuotr. SCANPIX)

Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą planuoja įvesti į Lenkijos teritoriją diversijos ir žvalgybos grupes, prisidengiančias Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų pajėgų vardu. Pasak Maskvos, tokia operacija būtų skirta išprovokuoti NATO šalis imtis karinių veiksmų prieš Rusiją, rašo „The Moscow Times“.

REKLAMA
1

Ukraina ruošiasi įvesti į Lenkijos teritoriją diversijos ir žvalgybos grupes, prisidengdama Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų pajėgų pavadinimais, siekdama įtraukti NATO šalis į konfliktą su Maskva, pareiškė Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remdamasi „gaunama informacija“, tarnyba pažymėjo, kad „provokacijoje“ turėtų dalyvauti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pusėje kariaujantys „Laisvosios Rusijos legiono“ ir baltarusių Kalinovskio pulko atstovai. Jie esą imituos ataką prieš Lenkijos kritinės infrastruktūros objektus, kad „padidintų visuomenės rezonansą“.

REKLAMA
REKLAMA

„Manoma, kad po to, kai Lenkijos saugumo pajėgos „aptiks ir neutralizuos“ jas, grupių nariai pasirodys žiniasklaidoje ir duos prisipažinimus, kuriais apkaltins Rusiją ir Baltarusiją bandymu destabilizuoti padėtį Lenkijoje“, – teigiama pranešime.

REKLAMA

Rusija skelbia, kad Zelenskis yra pasirengęs imtis visų priemonių

Tokį scenarijų, anot Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos, parengė Ukrainos gynybos ministerijos Žvalgybos generalinis direktoratas kartu su Lenkijos specialiosiomis tarnybomis.

„Susidūręs su neišvengiama nesėkme, [Ukrainos prezidento Volodymyro] Zelenskio režimas, prisidengdamas europiečiais, yra pasirengęs imtis visų priemonių, net jei tai reikštų „didžiojo karo“ sukėlimą“, – daroma išvada Rusijos tarnybos pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Rugsėjo mėnesį kelios šalys iš karto apkaltino Rusiją savo oro erdvės pažeidimu dronais ar naikintuvais. Tarp jų buvo Lenkija, Rumunija ir Estija.

Apie „neatpažintus“ dronus taip pat pranešė Danija ir Norvegija. Lenkija ir Estija pasinaudojo NATO statuto 4 straipsniu, kuris numato konsultacijas su sąjungininkais, jei kyla grėsmė šalies saugumui ar teritoriniam vientisumui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Reaguodamos į provokacijas, NATO pajėgos Lenkijoje pradėjo operaciją „Rytų sargyba“. Rusijos valdžia neigė savo dalyvavimą incidentuose ir pareiškė, kad už provokacijų gali stovėti Ukraina.

Vėliau Rusijos užsienio reikalų ministerijos oficiali atstovė Marija Zacharova, remdamasi Vengrijos žiniasklaidos pranešimais, pareiškė, kad Ukraina gali rengti „klaidingos vėliavos“ operacijas Rumunijoje ir Lenkijoje, siekdama įtraukti NATO į karą su Rusija.

„Jei visa tai pasitvirtins, turėsime pripažinti, kad šiuolaikinėje Europoje niekada nebuvo taip arti Trečiojo pasaulinio karo pradžios“, – pažymėjo M. Zacharova.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos URM skandalas: pareigūnas rusams pardavinėjo pasus, leidžiančius išvykti į ES (3)
Friedrichas Merzas (nuotr. SCANPIX)
Merzas įspėja – taika Europoje jau baigėsi: Rusijos veiksmai verčia ruoštis blogiausiam (65)
„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai (nuotr. Martin Schoeller)
„Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina“ – Lenkijos gynybos ministras įvardijo, kas gresia Europai (8)
Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“ (nuotr. SCANPIX)
Orbanas: „Nesvarbu, ar vengrų dronai perskrido sieną – Ukraina nėra suvereni“ (53)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų