TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas pardavinėjo rusams pasus, leidžiančius išvykti į ES

2025-09-30 14:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 14:05

Ukrainos saugumo tarnyba (SSU) ir Nacionalinė policija sužlugdė Užsienio reikalų ministerijos pareigūno, padėjusio Rusijos piliečiams „legalizuotis" Europos Sąjungos (ES) šalyse, veiklą, pranešė SSU. 

ES ir Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos saugumo tarnyba (SSU) ir Nacionalinė policija sužlugdė Užsienio reikalų ministerijos pareigūno, padėjusio Rusijos piliečiams „legalizuotis“ Europos Sąjungos (ES) šalyse, veiklą, pranešė SSU. 

1

Tyrėjai nustatė, kad vienas ministerijos darbuotojas 2022 m. pardavė Ukrainos pasus, leidžiančius išvykti į ES, keliems Rusijos piliečiams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo duomenimis, schema veikė pirmaisiais Rusijos plataus masto invazijos mėnesiais, kai įtariamasis dirbo antruoju konsulinių reikalų sekretoriumi Ukrainos ambasadoje vienoje iš Europos šalių. 

Dirbdamas diplomatinėje atstovybėje, pareigūnas priėmė Rusijos piliečių prašymus atvykti į ES ir laisvai joje judėti.

Bylos medžiaga rodo, kad mainais už finansinį atlygį pareigūnas klientams sutvarkė Ukrainos pilietybę ir įteikė jiems Ukrainos užsienio pasus. Jis naudojosi ES įsikūrusių tarpininkų, palaikiusių ryšius su Rusijos piliečiais, tinklu. 

Pareigūnai tikrina, ar „legalizuoti“ rusai galėjo būti susiję su Rusijos žvalgyba ar specialiųjų tarnybų ardomąja veikla. 

Per kratas teisėsauga konfiskavo mobilųjį telefoną, kuriame buvo neteisėtos veiklos įrodymų. 

Jei įtariamasis bus nuteistas už piktnaudžiavimą tarnyba ir neteisėtą asmenų vežimą per Ukrainos sieną, jam gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų. 

