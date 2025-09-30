Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Karą reikia kažkaip užbaigti“: Kelloggas paaiškino komentarus dėl „Tomahawk“ raketų perdavimo Ukrainai

2025-09-30 13:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 13:06

JAV specialusis pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas atsiribojo nuo ankstesnių komentarų apie JAV planus, susijusius su Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio prašymu gauti tolimojo nuotolio „Tomahawk" sparnuotąsias raketas smūgiams Rusijos teritorijoje.

Keithas Kelloggas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

JAV specialusis pasiuntinys Ukrainai Keithas Kelloggas atsiribojo nuo ankstesnių komentarų apie JAV planus, susijusius su Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio prašymu gauti tolimojo nuotolio „Tomahawk“ sparnuotąsias raketas smūgiams Rusijos teritorijoje.

0

Kalbėdamas Varšuvos saugumo forume, Kelloggas pabrėžė, kad jis kalbėjo tik apie viešus pareiškimus ir neturi jokios vidinės informacijos apie sprendimų priėmimo procesą ar jo baigtį, rašo „The Guardian“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto jis atkreipė dėmesį į „Tomahawk“ raketų reikšmę, pavadindamas jas „labai sudėtinga raketų sistema“, ir teigė, kad jei jų naudojimui būtų leista, tai „pakeistų bet kokio karinio konflikto dinamiką“, pridėdama dar vieną „neapibrėžtumo“ sluoksnį dėl jų galimybių.

Kelloggas: šį karą kažkaip reikia užbaigti

Be to, Kelloggas taip pat teigė, kad JAV dabar sutelkia dėmesį į didžiausio nuo Antrojo pasaulinio karo Europos žemėje vykstančio karo sustabdymą.

„Tai yra pramoninės galios karas su šimtais — ne vienu ar dviem tūkstančiais, o šimtais, daugiskaita, tūkstančių aukų. Afganistane rusai pasitraukė po 18 tūkstančių netekčių; mes pasitraukėme iš Vietnamo po 65 tūkstančių netekčių.

Dabar kalbame apie tai, kad abiejose pusėse žuvusių ir sužeistų skaičius viršijo milijoną. Todėl manau, kad šį karą kažkaip reikia užbaigti“, – pabrėžė jis.

UNIAN anksčiau pranešė, kad JAV viceprezidentas J. D. Vance’as taip pat komentavo „Tomahawk“ raketų perdavimą Ukrainai. Pasak jo, Trumpas dar nėra priėmęs galutinio sprendimo dėl šio tipo ginklo pardavimo Ukrainai.

Be to, buvęs JAV gynybos sekretorius neseniai kalbėjo apie NATO vaidmenį Ukrainos pergalėje. Buvęs Pentagono vadovas pažymėjo: „Manau, kad turime daryti daugiau to, ką jau darome.“

