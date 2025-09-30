Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Stoltenbergas: Trumpas grasino, kad išmes kai kurias šalis iš NATO

2025-09-30 12:06 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Agota Beresnevičiūtė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-30 12:06

Buvęs NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas svarstė galimybę atimti iš kelių Europos šalių visavertę narystę Aljanse dėl jų mažų gynybos išlaidų.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Buvęs NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas svarstė galimybę atimti iš kelių Europos šalių visavertę narystę Aljanse dėl jų mažų gynybos išlaidų.

1

Stoltenbergas tokią pretenziją pateikė savo naujojoje atsiminimų knygoje („On My Watch: Leading NATO In a Time of War“, išleistoje šią savaitę, rašo „TVP World“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Knygoje jis rašo, kad per pirmąją Trumpo prezidentavimo kadenciją (2017–2021 m.) JAV vadovas grasino imtis priemonių prieš Daniją, Nyderlandus, Vokietiją ir Norvegiją dėl to, kad šios nepasiekė NATO nustatyto gynybos finansavimo tikslo – tuo metu 1,5 % BVP.

Stoltenbergas teigia, kad Trumpas svarstė galimybę šioms šalims pasiūlyti tik tokio tipo saugumo santykius, kokius iki 2024 m. NATO narystės turėjo Švedija.

Pagal Aljanso susitarimus visos narės privalo ateiti į pagalbą bet kuriai užpultai šaliai, tačiau Trumpas yra užsiminęs, kad Vašingtonas gali neginti NATO šalių, kurios nevykdo finansinių įsipareigojimų. Ypač daug jo kritikos buvo skirta Berlynui.

Stoltenbergo knygoje taip pat teigiama, kad generolas Jamesas Mattisas, JAV gynybos sekretorius 2017–2018 m., ne kartą atsiprašė NATO vadovo už Trumpo požiūrį ir patarinėjo, kaip elgtis, kad neįsiutintų JAV prezidento.

Audringas NATO laikotarpis

Stoltenbergas, buvęs Norvegijos ministras pirmininkas ir dabartinis šalies finansų ministras, ėjo NATO generalinio sekretoriaus pareigas 2014–2024 m. ir vadovavo Aljansui sudėtingu laikotarpiu, į kurį įėjo:

  • konfliktas Rytų Ukrainoje (Donbase),
  • kampanija prieš džihadistų grupuotę ISIS,
  • nesėkmingas NATO pasitraukimas iš Afganistano 2021 m.,
  • bei Maskvos plataus masto invazija į Ukrainą 2022 m.
  • Norvegas taip pat prižiūrėjo Aljanso plėtrą – Suomija ir Švedija tapo NATO narėmis reaguodamos į Rusijos karą prieš Ukrainą.

2024 m. spalį Stoltenbergą NATO vadovo poste pakeitė buvęs Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte.

Atsiminimų knyga Norvegijoje pasirodė pirmadienį, o Europos knygynus pasieks trečiadienį.

