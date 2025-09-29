Donaldo Trumpo paskelbtas 100 proc. muitas vaistams būtų taikomas Didžiajai Britanijai

D. Trumpas ketvirtadienį paskelbė įvedantis 100 proc. muito tarifą importuojamiems vaistams, kuris bus taikomas įmonėms, jei jos neįsteigs gamybos padalinių Jungtinėse Valstijose.
Europos Sąjungai (ES) ir Japonijai šie nauji muitai negresia, nes ir Briuselis, ir Tokijas susiderėjo dėl prekybos susitarimų, pagal kuriuos farmacijos muitai buvo apriboti iki 15 procentų.
Nors Didžioji Britanija buvo pirmoji šalis, sudariusi prekybos susitarimą su D. Trumpu, dėl muitų tarifo farmacijos produktams vis dar deramasi, o tai reiškia, kad Jungtinė Karalystė nėra apsaugota nuo naujų priemonių, pareiškė agentūros „Reuters“ šaltinis.
Remiantis JAV prekybos duomenimis, 2024 metais farmacijos produktų importas iš Didžiosios Britanijos sudarė apie 3,3 proc. viso JAV farmacijos produktų importo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!