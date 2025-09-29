Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Donaldo Trumpo paskelbtas 100 proc. muitas vaistams būtų taikomas Didžiajai Britanijai

2025-09-29 15:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 15:00

Didžiajai Britanijai būtų taikomas 100 proc. muitas, kuris pagal naujausią prezidento Donaldo Trumpo planą bus taikomas į JAV importuojamiems vaistams, rašo portalas „Trading Economics“, remdamasis agentūros „Reuters“ pranešimu.

Vaistai (nuotr. SCANPIX)

Vaistai (nuotr. SCANPIX)

0

D. Trumpas ketvirtadienį paskelbė įvedantis 100 proc. muito tarifą importuojamiems vaistams, kuris bus taikomas įmonėms, jei jos neįsteigs gamybos padalinių Jungtinėse Valstijose.

Europos Sąjungai (ES) ir Japonijai šie nauji muitai negresia, nes ir Briuselis, ir Tokijas susiderėjo dėl prekybos susitarimų, pagal kuriuos farmacijos muitai buvo apriboti iki 15 procentų.

Nors Didžioji Britanija buvo pirmoji šalis, sudariusi prekybos susitarimą su D. Trumpu, dėl muitų tarifo farmacijos produktams vis dar deramasi, o tai reiškia, kad Jungtinė Karalystė nėra apsaugota nuo naujų priemonių, pareiškė agentūros „Reuters“ šaltinis.

Remiantis JAV prekybos duomenimis, 2024 metais farmacijos produktų importas iš Didžiosios Britanijos sudarė apie 3,3 proc. viso JAV farmacijos produktų importo.

