Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
26
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

To pasaulis nesitikėjo: Trumpas kirto Putinui – kuo tai baigsis?

2025-09-29 14:31 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-29 14:31

Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas griežtina toną, Rusiją išvadino popieriniu tigru su žlungančia ekonomika ir sako, kad Ukraina gali laimėti karą, ji gali susigrąžinti savo teritorijas ir netgi galbūt pasiekti daugiau. Ką tai reiškia?

Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas griežtina toną, Rusiją išvadino popieriniu tigru su žlungančia ekonomika ir sako, kad Ukraina gali laimėti karą, ji gali susigrąžinti savo teritorijas ir netgi galbūt pasiekti daugiau. Ką tai reiškia?

REKLAMA
26

Apie Trumpo spaudimą Putinui, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Atlantic Council“ ekspertė dr. Agnia Grigas  ir buvęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpas pareiškė, kad Rusija be tikslo kariauja Ukrainoje jau beveik ketverius metus. Jis sako, kad planavo ir tikėjosi laimėti karą mažiau nei per savaitę, o dabar tas laikas taip įsiplėtė. Jis pavadino tai popieriniu tigru, kuris susiduria su rimtais ekonominiais iššūkiais. Ką sako tokie jo žodžiai ir pasikeitusi Trumpo retorika?

REKLAMA
REKLAMA

A. Grigas: Iš tikrųjų Trumpo retorika pasikeitė ir ji jau keičiasi po truputį kurį laiką. Pagaliau mes matome tą Trumpą, kuris nebebijo išsaugoti Putino veidą ir yra atviresnis pakritikuoti ir Putiną, ir jo politiką, ir šalies ekonomiką.

REKLAMA

Manau, popierinis tigras yra tikrai teisingas Rusijos įvardinimas, ir tai yra svarbu įvardinti ne tik Amerikai, NATO, bet ir Europos šalims.

Kaip jūs, Audroniau, galvojate? Kaip jūs įvertintumėte tai, ką girdėjote, ką jis pasakė, ir tuos pasikeitimus?

A. Ažubalis: Na, aš pasakysiu, kad Rusija turi rimtų sunkumų – čia niekam nėra paslaptis. Iki šiol tokio įvardinimo iš Jungtinių Amerikos Valstijų aukščiausio lygio vadovų nebuvo. Būdavo atvirkščiai, priešingai: kad Rusija yra galybė, nesutriuškinama, o Ukraina yra pasmerkta pralaimėjimui, o dabar atsisuko kitaip.

REKLAMA
REKLAMA

Aš manau, reikia džiaugtis bet kokia gera naujiena, tačiau vertinti labai blaiviai. Šiandieną, sakyčiau, aš matau pozityvą: tai, kad yra sukurtas mechanizmas, kaip greitai pristatyti Ukrainai ginklus. Yra toks prioritetinių Ukrainos reikmių sąrašas, kurį ukrainiečiai pateikia.

Vyriausiasis NATO Europoje vadas kartu su amerikiečiais ir ukrainiečiais dar peržiūri ir pasako: „Štai tam reikia dviejų milijardų.“ Tada europiečiai susimeta ir duoda Ukrainai šiuos du milijardus, ką dabar ir padarė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visai neseniai tai padarė už 500 milijonų dolerių, kai davė „HIMARS“ ir „Patriot“ sistemoms atitinkamus šaudmenis. Tai rodo vieną dalyką: kad Amerika, nepaisant visų kalbų, nusiteikusi remti Ukrainą. Gal ne taip akivaizdžiai, ne taip prikišamai, tačiau, kita vertus, vien ko verta strateginė Amerikos žvalgyba, kuri suteikia duomenis ukrainiečiams – be jos ukrainiečiai būtų akli kačiukai.

REKLAMA

Aš džiaugiuosi ir džiaugiuosi tais žodžiais, ką pasakė prezidentas. Žinoma, labai pervertinti irgi to nereikia – jeigu jūs manęs paklaustumėte, kodėl tiek ilgai prezidentas taip gan pagarbiai ir, sakyčiau, galbūt neadekvačiai vertino Rusiją ir jos lyderį, aš manau, tai ateina tiesiog: visi mes esame savo laikmečio žmonės, ir daugeliui amerikiečių, ypač tokio amžiaus, atrodo, kad Rusija tai ta pati Sovietų Sąjunga: galinga, nepalaužiama, stipri ir taip toliau, o po to praregi.

REKLAMA

O kaip jums, Agne, atrodo ta situacija? Kodėl tiek laiko Trumpas davė net avansų Putinui, daug išbandymų ir tų šansų?

A. Grigas: Manau, dėl kelių aspektų. Pirma, mes matėme: su kiekviena, po Šaltojo karo nauja Amerikos administracija, kiekvienas naujas prezidentas iš tikrųjų tikėjosi, kad jis sugebės asmeniškai pagerinti santykius su Rusija, kad jo asmeninės savybės, kad užmegztas dialogas sugebės padaryti kažkokius teigiamus pokyčius, bet iš tikrųjų nei vienam Amerikos prezidentui to nepavyko padaryti, ir kiekvienas iš jų galų gale nudegė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antra – čia yra tam tikras požiūris ar ideologija tarp Amerikos politikų, mokslininkų: kad Rusija buvo per daug pažeminta 90-aisiais metais ir užtat ji tapo tokia agresyvi, ir kad reikia Rusijai leisti išlaikyti savo veidą, reikia su ja elgtis pagarbiau ir draugiškiau. Tada ji irgi taip pat taps draugiškesnė. Tai, manau, čia irgi buvo toks Trumpo bandymas laikytis tokios taktikos.

REKLAMA

Kremlius savo agresiją prieš Ukrainą ir toliau vaizduoja kaip egzistencinę kovą. Ką tai rodo? Ar tai rodo tai, ką jūs prieš tai minėjote?

A. Grigas: Na, iš Rusijos pusės tai rodo, kaip sakyti, kad tai yra pretekstas, tai yra propaganda. Kažkaip reikia bandyti pateisinti savo veiksmus. Kremlius yra sugalvojęs įvairių propagandinių mechanizmų: gelbėti rusakalbius, saugoti savo suverenitetą nuo NATO.

REKLAMA

Tokių šūkių jie turi, bet visi yra tik pretekstas Rusijos bandymui kiek galima atkariauti ir užimti buvusios savo imperijos, perimti įtaką buvusioje Sovietų Sąjungos erdvėje. Ir tai jie daro jau keletą dešimtmečių, iš tikrųjų.

Dar vienas svarbus Trumpo momentas – paminėjome ir apie Ukrainą, kad gaudama Europos ir NATO finansinę paramą, Ukraina gali susigrąžinti savo teritorijas ir netgi galbūt pasiekti daugiau. Ką rodo šis žingsnis ir ši kalba apie Ukrainą?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Grigas: Čia įdomiai pasikeitęs Trumpo žodynas. Vėlgi, galima sakyti, kad tie žodžiai yra gan aptakūs. Jis visgi nekalba, ar grįžti į 1991 metų, ar 1990 metų teritorijos linijas, nėra minimas Krymas.

Anksčiau pati Trumpo aplinka ne kartą sakė, kad jie skaito, jog Krymas jau prarastas, kad čia Rusijos teritorija, bet tai labai ryškiai, kaip bebūtų, pasikeitęs įvardinimas, ką Ukraina galėtų susigrąžinti ir laimėti.

REKLAMA

Manau, tai yra teigiamas gestas, bet vėlgi – per mažai detalių yra šitokiame truputį plačiame sakinyje.

Kaip jūs, gerbiamas Audroniau, galvojate? Ką reiškia ta Trumpo kalba apie Ukrainos teritorijas, ir kad gali ne tik laimėti karą, bet dar pasiekti daugiau teritorijų atžvilgiu?

A. Ažubalis: Na, kol tai neparemta kažkokiais praktiniais dalykais, tai aš vertinčiau daugiau kaip politinį pareiškimą, nes jeigu būtų pasakyta, kad štai mes, amerikiečiai, suteikiame tūkstančių tankų, tūkstančių ilgojo nuotolio raketų, užspaudžiame Vokietiją, tai sakyčiau: „Taip, čia yra parama Ukrainos pergalei“.

REKLAMA

Bet jeigu tik kalbama apie tai, ir sakoma, kad štai jūs, europiečiai, turite nupirkti viską, tai supranti, kad tai yra parama Ukrainai, viskas tvarkoje, bet tai nėra viską lemianti parama. Na, sakykime, kaip kažkada Sovietų Sąjungai buvo teikiama Lendlizo parama, kada buvo tūkstančiai lėktuvų, automobilių, sunkvežimių, šovinių, drabužių, maisto produktų – lemiamos paramos tokios nėra.

Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)
Vance`as: JAV svarsto raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai (17)
D. Trumpas JT Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje (nuotr. SCANPIX)
Kelloggas: Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją (11)
J. D. Vance‘as (nuotr. SCANPIX)
Vance‘as: Rusija atsisako dalyvauti derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karo sąskaita ant rusų pečių: skylė biudžete verčia Putiną didinti mokesčius (122)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
ruzkius
ruzkius
2025-09-29 15:03
vyt iš Lietuvos
Atsakyti
nu
nu
2025-09-29 14:46
pagaliau pamate tikra burlioko snuki ?
Atsakyti
Kuo daugiau galingų ginklų
Kuo daugiau galingų ginklų
2025-09-29 15:14
Gal Trump galų gale atsikvošės ir parduos Ukrainai Tomahawk, iš Arizonos rezervo F-16 ir F-15, atidarys sandėlius ir parduos raketas Himars ir MLRS paleidimo sitemoms, likusius kasetinius sviedinius (nedaug likę, kokie 3 milijonai) ir balistines S1. Ir šitie pardavimai pamažu skinasi kelią pardavimui Ukrainai. O Putinas kariaus Šiaurės Korėjos haubicom ir Stalino laikų patrankom. Kitų tai nėra. Ir Trump palinkėjimas Zelenskiui išsipidys.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų