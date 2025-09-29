To pasaulis nesitikėjo: Trumpas kirto Putinui – kuo tai baigsis?

Apie Trumpo spaudimą Putinui, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Atlantic Council“ ekspertė dr. Agnia Grigas ir buvęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.
Trumpas pareiškė, kad Rusija be tikslo kariauja Ukrainoje jau beveik ketverius metus. Jis sako, kad planavo ir tikėjosi laimėti karą mažiau nei per savaitę, o dabar tas laikas taip įsiplėtė. Jis pavadino tai popieriniu tigru, kuris susiduria su rimtais ekonominiais iššūkiais. Ką sako tokie jo žodžiai ir pasikeitusi Trumpo retorika?
A. Grigas: Iš tikrųjų Trumpo retorika pasikeitė ir ji jau keičiasi po truputį kurį laiką. Pagaliau mes matome tą Trumpą, kuris nebebijo išsaugoti Putino veidą ir yra atviresnis pakritikuoti ir Putiną, ir jo politiką, ir šalies ekonomiką.
Manau, popierinis tigras yra tikrai teisingas Rusijos įvardinimas, ir tai yra svarbu įvardinti ne tik Amerikai, NATO, bet ir Europos šalims.
Kaip jūs, Audroniau, galvojate? Kaip jūs įvertintumėte tai, ką girdėjote, ką jis pasakė, ir tuos pasikeitimus?
A. Ažubalis: Na, aš pasakysiu, kad Rusija turi rimtų sunkumų – čia niekam nėra paslaptis. Iki šiol tokio įvardinimo iš Jungtinių Amerikos Valstijų aukščiausio lygio vadovų nebuvo. Būdavo atvirkščiai, priešingai: kad Rusija yra galybė, nesutriuškinama, o Ukraina yra pasmerkta pralaimėjimui, o dabar atsisuko kitaip.
Aš manau, reikia džiaugtis bet kokia gera naujiena, tačiau vertinti labai blaiviai. Šiandieną, sakyčiau, aš matau pozityvą: tai, kad yra sukurtas mechanizmas, kaip greitai pristatyti Ukrainai ginklus. Yra toks prioritetinių Ukrainos reikmių sąrašas, kurį ukrainiečiai pateikia.
Vyriausiasis NATO Europoje vadas kartu su amerikiečiais ir ukrainiečiais dar peržiūri ir pasako: „Štai tam reikia dviejų milijardų.“ Tada europiečiai susimeta ir duoda Ukrainai šiuos du milijardus, ką dabar ir padarė.
Visai neseniai tai padarė už 500 milijonų dolerių, kai davė „HIMARS“ ir „Patriot“ sistemoms atitinkamus šaudmenis. Tai rodo vieną dalyką: kad Amerika, nepaisant visų kalbų, nusiteikusi remti Ukrainą. Gal ne taip akivaizdžiai, ne taip prikišamai, tačiau, kita vertus, vien ko verta strateginė Amerikos žvalgyba, kuri suteikia duomenis ukrainiečiams – be jos ukrainiečiai būtų akli kačiukai.
Aš džiaugiuosi ir džiaugiuosi tais žodžiais, ką pasakė prezidentas. Žinoma, labai pervertinti irgi to nereikia – jeigu jūs manęs paklaustumėte, kodėl tiek ilgai prezidentas taip gan pagarbiai ir, sakyčiau, galbūt neadekvačiai vertino Rusiją ir jos lyderį, aš manau, tai ateina tiesiog: visi mes esame savo laikmečio žmonės, ir daugeliui amerikiečių, ypač tokio amžiaus, atrodo, kad Rusija tai ta pati Sovietų Sąjunga: galinga, nepalaužiama, stipri ir taip toliau, o po to praregi.
O kaip jums, Agne, atrodo ta situacija? Kodėl tiek laiko Trumpas davė net avansų Putinui, daug išbandymų ir tų šansų?
A. Grigas: Manau, dėl kelių aspektų. Pirma, mes matėme: su kiekviena, po Šaltojo karo nauja Amerikos administracija, kiekvienas naujas prezidentas iš tikrųjų tikėjosi, kad jis sugebės asmeniškai pagerinti santykius su Rusija, kad jo asmeninės savybės, kad užmegztas dialogas sugebės padaryti kažkokius teigiamus pokyčius, bet iš tikrųjų nei vienam Amerikos prezidentui to nepavyko padaryti, ir kiekvienas iš jų galų gale nudegė.
Antra – čia yra tam tikras požiūris ar ideologija tarp Amerikos politikų, mokslininkų: kad Rusija buvo per daug pažeminta 90-aisiais metais ir užtat ji tapo tokia agresyvi, ir kad reikia Rusijai leisti išlaikyti savo veidą, reikia su ja elgtis pagarbiau ir draugiškiau. Tada ji irgi taip pat taps draugiškesnė. Tai, manau, čia irgi buvo toks Trumpo bandymas laikytis tokios taktikos.
Kremlius savo agresiją prieš Ukrainą ir toliau vaizduoja kaip egzistencinę kovą. Ką tai rodo? Ar tai rodo tai, ką jūs prieš tai minėjote?
A. Grigas: Na, iš Rusijos pusės tai rodo, kaip sakyti, kad tai yra pretekstas, tai yra propaganda. Kažkaip reikia bandyti pateisinti savo veiksmus. Kremlius yra sugalvojęs įvairių propagandinių mechanizmų: gelbėti rusakalbius, saugoti savo suverenitetą nuo NATO.
Tokių šūkių jie turi, bet visi yra tik pretekstas Rusijos bandymui kiek galima atkariauti ir užimti buvusios savo imperijos, perimti įtaką buvusioje Sovietų Sąjungos erdvėje. Ir tai jie daro jau keletą dešimtmečių, iš tikrųjų.
Dar vienas svarbus Trumpo momentas – paminėjome ir apie Ukrainą, kad gaudama Europos ir NATO finansinę paramą, Ukraina gali susigrąžinti savo teritorijas ir netgi galbūt pasiekti daugiau. Ką rodo šis žingsnis ir ši kalba apie Ukrainą?
A. Grigas: Čia įdomiai pasikeitęs Trumpo žodynas. Vėlgi, galima sakyti, kad tie žodžiai yra gan aptakūs. Jis visgi nekalba, ar grįžti į 1991 metų, ar 1990 metų teritorijos linijas, nėra minimas Krymas.
Anksčiau pati Trumpo aplinka ne kartą sakė, kad jie skaito, jog Krymas jau prarastas, kad čia Rusijos teritorija, bet tai labai ryškiai, kaip bebūtų, pasikeitęs įvardinimas, ką Ukraina galėtų susigrąžinti ir laimėti.
Manau, tai yra teigiamas gestas, bet vėlgi – per mažai detalių yra šitokiame truputį plačiame sakinyje.
Kaip jūs, gerbiamas Audroniau, galvojate? Ką reiškia ta Trumpo kalba apie Ukrainos teritorijas, ir kad gali ne tik laimėti karą, bet dar pasiekti daugiau teritorijų atžvilgiu?
A. Ažubalis: Na, kol tai neparemta kažkokiais praktiniais dalykais, tai aš vertinčiau daugiau kaip politinį pareiškimą, nes jeigu būtų pasakyta, kad štai mes, amerikiečiai, suteikiame tūkstančių tankų, tūkstančių ilgojo nuotolio raketų, užspaudžiame Vokietiją, tai sakyčiau: „Taip, čia yra parama Ukrainos pergalei“.
Bet jeigu tik kalbama apie tai, ir sakoma, kad štai jūs, europiečiai, turite nupirkti viską, tai supranti, kad tai yra parama Ukrainai, viskas tvarkoje, bet tai nėra viską lemianti parama. Na, sakykime, kaip kažkada Sovietų Sąjungai buvo teikiama Lendlizo parama, kada buvo tūkstančiai lėktuvų, automobilių, sunkvežimių, šovinių, drabužių, maisto produktų – lemiamos paramos tokios nėra.
Visą „Dienos pjūvio“ laidą kviečiame žiūrėti vaizdo įraše, esančiame teksto pradžioje.
