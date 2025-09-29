Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Korta, kurios dar neištraukė“: ar Europa išdrįs ją panaudoti prieš Rusiją?

2025-09-29 10:58 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Agota Beresnevičiūtė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-29 10:58

Rugsėjo 28-osios naktį Rusija vėl paleido šimtus dronų ir raketų į Ukrainą — tai tapo įprastu reiškiniu, o intensyvumas ypač išaugo po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kremliaus diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje rugpjūtį.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Rugsėjo 28-osios naktį Rusija vėl paleido šimtus dronų ir raketų į Ukrainą — tai tapo įprastu reiškiniu, o intensyvumas ypač išaugo po JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kremliaus diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje rugpjūtį.

REKLAMA
1

Rusijos lyderis išbando ne tik Ukrainos ištvermingumą, bet ir NATO, Europos bei JAV ryžtą toliau teikti karinę pagalbą ir taikyti sankcijas. „The Telegraph“ rašo, kad prezidentas Trumpas bandė palenkti Putiną švelnumu ir pažadais, kurių negalėjo išpildyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau Ukrainos sąjungininkai turi „vieną kortą“, kurios dar neištraukė ir kurią, regis, keistai nenoriai naudoja. Vakarai laiko įšaldytą Rusijos turtą — jo vertė, spėjama, siekia maždaug 230 mlrd. eurų — kurie galėtų būti panaudoti tiesiogiai Ukrainos kariniams poreikiams finansuoti arba kaip užstatas paskolai įsigyti ginklams, skirtus atsakyti į Rusijos atakas.

REKLAMA
REKLAMA

Tik visai neseniai Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas staiga pakeitė ankstesnę savo šalies politiką ir paragino ES kolegas panaudoti įšaldytą turtą Ukrainos naudai. Jis teigė, kad tai galėtų atlaisvinti 140 mlrd. eurų paskolą Kyjivui ir parodyti „atsparumą“ priešinantis Rusijos agresijai.

REKLAMA

Merzas pabrėžė, kad privaloma rasti teisėtą mechanizmą šių pinigų naudojimui

Paskola būtų grąžinta po to, kai Rusija atlygintų Ukrainai karo padarytą žalą.

„Naktiniai smūgiai Kijevui ir kitiems miestams yra labiau Rusijos desperacijos ženklas nei jėgos demonstracija. Ukraina sėkmingai taikosi į priešo naftos perdirbimo įmones. Atėjo laikas duoti jai finansinį ginklą, kuris gali būti lemiamas“, — rašo „The Telegraph“.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau UNIAN aprašė, kaip pagal Friedrichą Merzą šie fondai galėtų būti panaudoti. Straipsnyje Merzas pabrėžė, kad ES privalo rasti teisėtą mechanizmą šių pinigų naudojimui, kad „sistemingai ir žymiai padidintų Rusijos agresijos kainą“.

Didžioji Britanija taip pat rado būdų panaudoti milijardus sulaikytų Rusijos aktyvų Ukrainai. Šį planą pristatė šalies finansų ministrė Rachel Reeves.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Oksfordo profesorius prakalbo apie susitikimą su Putinu ir koks jis yra iš tiesų: „Pribloškė“
„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)
ES ant karo slenksčio? Putino provokacijos verčia ruoštis „Franco Ferdinando momentui“ (36)
D. Trumpas JT Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje (nuotr. SCANPIX)
Kelloggas: Trumpas leido Ukrainai rengti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją (8)
J. D. Vance‘as (nuotr. SCANPIX)
Vance‘as: Rusija atsisako dalyvauti derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų