„Korta, kurios dar neištraukė“: ar Europa išdrįs ją panaudoti prieš Rusiją?

Rusijos lyderis išbando ne tik Ukrainos ištvermingumą, bet ir NATO, Europos bei JAV ryžtą toliau teikti karinę pagalbą ir taikyti sankcijas. „The Telegraph“ rašo, kad prezidentas Trumpas bandė palenkti Putiną švelnumu ir pažadais, kurių negalėjo išpildyti.
Tačiau Ukrainos sąjungininkai turi „vieną kortą“, kurios dar neištraukė ir kurią, regis, keistai nenoriai naudoja. Vakarai laiko įšaldytą Rusijos turtą — jo vertė, spėjama, siekia maždaug 230 mlrd. eurų — kurie galėtų būti panaudoti tiesiogiai Ukrainos kariniams poreikiams finansuoti arba kaip užstatas paskolai įsigyti ginklams, skirtus atsakyti į Rusijos atakas.
Tik visai neseniai Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas staiga pakeitė ankstesnę savo šalies politiką ir paragino ES kolegas panaudoti įšaldytą turtą Ukrainos naudai. Jis teigė, kad tai galėtų atlaisvinti 140 mlrd. eurų paskolą Kyjivui ir parodyti „atsparumą“ priešinantis Rusijos agresijai.
Merzas pabrėžė, kad privaloma rasti teisėtą mechanizmą šių pinigų naudojimui
Paskola būtų grąžinta po to, kai Rusija atlygintų Ukrainai karo padarytą žalą.
„Naktiniai smūgiai Kijevui ir kitiems miestams yra labiau Rusijos desperacijos ženklas nei jėgos demonstracija. Ukraina sėkmingai taikosi į priešo naftos perdirbimo įmones. Atėjo laikas duoti jai finansinį ginklą, kuris gali būti lemiamas“, — rašo „The Telegraph“.
Anksčiau UNIAN aprašė, kaip pagal Friedrichą Merzą šie fondai galėtų būti panaudoti. Straipsnyje Merzas pabrėžė, kad ES privalo rasti teisėtą mechanizmą šių pinigų naudojimui, kad „sistemingai ir žymiai padidintų Rusijos agresijos kainą“.
Didžioji Britanija taip pat rado būdų panaudoti milijardus sulaikytų Rusijos aktyvų Ukrainai. Šį planą pristatė šalies finansų ministrė Rachel Reeves.
