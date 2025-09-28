Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kruvina rusų ataka Ukrainoje: smogė taip, kad naikintuvus pakėlė ir Lenkija

2025-09-28 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 20:00

Pusę paros okupantė Rusija atakavo Ukrainą šimtais dronų, paleido pusšimtį raketų, tarp kurių buvo ir „Kinžalų“. Reaguodama Varšuva uždarė pasienio su Ukraina oro erdvę, pakėlė savo naikintuvus ir suaktyvino oro gynybos sistemas. Po provokacijų dronais savaitės, NATO žada didinti pajėgumus Baltijos jūroje: čia bus atsiųsta bent viena oro gynybos fregata.

Pusę paros okupantė Rusija atakavo Ukrainą šimtais dronų, paleido pusšimtį raketų, tarp kurių buvo ir „Kinžalų“. Reaguodama Varšuva uždarė pasienio su Ukraina oro erdvę, pakėlė savo naikintuvus ir suaktyvino oro gynybos sistemas. Po provokacijų dronais savaitės, NATO žada didinti pajėgumus Baltijos jūroje: čia bus atsiųsta bent viena oro gynybos fregata.

Jungtinėse Tautose pasisakęs Sergejus Lavrovas niršo dėl dažnėjančios Vakarų retorikos numušti oro pažeidėjus iš Rusijos. Kremliaus pasiuntinys grasino griežtu atsaku. 

Rusija atakavo ir Kyjivą

Iki sekmadienio paryčių virš Kyjivo veikė Ukrainos priešraketinė gynybos sistema. Naktį Rusija surengė beprecedentę ataką.

„Žvėriški smūgiai, sąmoningas ir tikslingas teroras prieš paprastus miestus – beveik 500 smogiamųjų dronų ir daugiau nei 40 raketų, tarp jų ir „Kinžal“, – komentavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Vėliau Ukrainos kariuomenė tikslina, kad dronų buvo beveik 600, o raketų – kone pusšimtis.

Net 12-ka valandų trukusios atakos rezultatas: kardiologijos centro pastate – sudegusio žmogaus kūnas. Kitoje vietoje – į skutelius sudraskytas vienas Kyjivo gyvenamųjų namų ir daugiabučių kompleksas.

„Šią akimirką žinome apie 4 žuvusius, tarp jų – 12-metė mergaitė“, – komentavo Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.

Atakos atgarsiai išjudino Lenkiją

Okupantų ataka buvo tokia galinga, kad Lenkija pasienio su Ukraina miestuose Liubline ir Žešuve civilinei aviacijai uždarė oro erdvę.

Lenkijos oro erdvei apsaugoti kilo šalies naikintuvai, o antžeminėms oro gynybos sistemoms įvesta aukšta parengtis.

O per vidurnaktį surengtą NATO karinio komiteto spaudos konferenciją pranešama, kad Baltijos jūroje bus stiprinamos Aljanso pajėgos. Tai papildomos žvalgybos, sekimo ir stebėjimo platformos ir bent viena oro gynybos fregata. Visa tai – po dronų incidentų Danijoje.

„Vėlgi, jei jie sukels bet kokį pavojų Aljansui. Mes turime užtikrinę proporcingo atsakymo galimybes“, – pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas Giuseppe Cavo Dragone.

Daugiau – TV3 Žinių siužete.

