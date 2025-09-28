Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija atakavo Kyjivą: žuvo 4 žmonės, 70 buvo sužeista

Dar atnaujinta 13.25 val.
2025-09-28 08:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 08:04

Rusijos pajėgos, Ukrainos duomenimis, vėl surengė masinę ataką prieš sostinę Kyjivą ir kitus miestus.

Kyjivas po atakos (nuotr. SCANPIX)

Rusijos pajėgos, Ukrainos duomenimis, vėl surengė masinę ataką prieš sostinę Kyjivą ir kitus miestus.

Žuvo mažiausiai 4 žmonės, pranešė karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka. Tarp žuvusiųjų yra 12 metų mergaitė.

Buvo sužeista mažiausiai 70 žmonių, įskaitant du gelbėtojus. Apgadinta daugiau kaip 100 civilinių objektų. Tai tinkle „Telegram“ pranešė vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo duomenimis, 11 Ukrainos regionų dirba 1 tūkst. 500 gelbėtojų. Kyjive paieškų ir gelbėjimo darbai tęsiasi aštuoniose vietose. Sostinėje žuvo keturi žmonės, tarp jų 12-metė, kurią prispaudė betono plokštė. Kardiologijos centre per ataką žuvo medicinos sesuo ir pacientas. Dar vienas asmuo negyvas rastas kito smūgio vietoje.

Rusija atakavo ir Kyjivą

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko sekmadienio rytą tinkle „Telegram“ kalbėjo apie besitęsiančias intensyvias raketų ir dronų atakas prieš kelis miesto rajonus.

Apgriautas penkių aukštų daugiabutis. Krentančios nuolaužos žalos padarė ir kitiems pastatams bei automobiliams. Apie gaisrus pranešta iš kelių miesto rajonų. Remiantis valstybine nepaprastųjų situacijų tarnyba, per ataką apgadintas Kardiologijos centras, žuvo du žmonės.

Žinių portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis institucijomis, rašo, kad Rusija raketomis bei dronais intensyviai atakavo ir kitus Ukrainos  miestus.

Apie sprogimus pranešta iš Kyjivo, Zaporižios, Chmelnickio. Zaporižioje per smūgį apgadinta mokykla, viename daugiabutyje kilo gaisras, rašė portalas, remdamasis srities gubernatoriumi Ivanu Fiodorovu. Ataka esą pirmiausiai buvo nukreipta prieš civilinę infrastruktūrą. 

Lenkiją pakėlė naikintuvus, iš dalies uždarė oro erdvę

Dėl oro pavojaus Ukrainoje Lenkija netoli Liublino ir Žešuvo miestų šalies pietryčiuose iš dalies uždarė oro erdvę. Priežastis yra „neplanuota karinė priemonė valstybės saugumui užtikrinti“, – pranešė skrydžių stebėjimo tarnyba „Flightradar24“.

Lenkija taip pat pakėlė naikintuvus. Be to, buvo padidintas antžeminės oro gynybos sistemos parengties lygis, pranešė lenkų kariuomenė. Tai esą atsargumo priemonė, skirta Lenkijos piliečiams apsaugoti, pirmiausiai – su Ukraina besiribojančiose teritorijose.

Praėjusiomis savaitėmis kelios ES šalys, įskaitant Lenkiją, apkaltino Rusiją pažeidus oro erdvę. NATO spėja, kad taip Maskva bando Aljanso ryžtą. Rusija šeštadienį dar kartą atmetė kaltinimus ir įspėjo NATO šalis dėl griežtos reakcijos.

