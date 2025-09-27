Suomijos prezidentas giria Trumpą: „Jis yra labai rimtas“

Suomijos prezidentas pažymėjo, kad neseniai paskelbtas netikėtas D. Trumpo įrašas platformoje „Truth Social“, kuriame jis teigė, jog Ukraina, remiama ES ir NATO, gali atkovoti visas teritorijas, prarastas karo su Rusija metu, tapo „lūžio tašku“, parodančiu JAV prezidento pozicijos dėl karo pasikeitimą.
Nors kai kurie ES lyderiai išreiškė skepticizmą dėl akivaizdaus D. Trumpo pozicijos pokyčio Ukrainos atžvilgiu – ypač Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, kuris pareiškė, kad tai esą yra būdas perkelti visą atsakomybę už karą Europai – A. Stubbas šį požiūrį atmetė.
„Girdėjau šią teoriją, kad tai buvo žingsnis atgal JAV paramos Ukrainai klausimu“, – sakė jis ir pridūrė, kad su šia teorija nesutinka.
„Trumpas yra labai rimtas“
„Visi signalai, kuriuos gauname, rodo, kad prezidentas Trumpas yra labai rimtas... Manau, kad prezidentas Trumpas yra teisėtai nusivylęs prezidentu Putinu, ir tai nepalieka vietos dviprasmiškam aiškinimui“, – teigė A. Stubbas.
Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija jaučia ekonominę karo kainą, nes jos atsargos baigiasi.
„Jų infliacija ir palūkanų normos viršija 20 procentų, augimo tempai yra nuliniai arba neigiami. Ir jiems teks didinti mokesčius“, – pažymėjo prezidentas.
Vis dėlto, pasak A. Stubbo, norint priversti Rusiją sutikti su paliaubomis, „reikės pakeisti Putino strateginį žaidimą“, priverčiant jį suprasti, kad esame „vieninga, tvirta fronto linija Ukrainos pusėje“.
Pastaruoju metu D. Trumpas stiprina spaudimą NATO šalims, reikalaudamas visiškai nutraukti Rusijos naftos ir dujų importą.
Jis šį žingsnį daro sąlyga tolesniems Vašingtono veiksmams – tarifų ar sankcijų įvedimui prieš Rusiją.
