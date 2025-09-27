Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Suomijos prezidentas giria Trumpą: „Jis yra labai rimtas“

2025-09-27 10:08 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-27 10:08

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas palankiai įvertino JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą dėl Ukrainos galimybių susigrąžinti okupuotas teritorijas. Anot jo, šis netikėtas D. Trumpo pasisakymas žymi lūžio tašką JAV pozicijoje dėl karo Ukrainoje ir rodo, kad Vašingtonas išlieka tvirtai Ukrainos pusėje, rašo „Politico“.

Suomijos prezidentas giria Trumpą: „Jis yra labai rimtas“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas palankiai įvertino JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą dėl Ukrainos galimybių susigrąžinti okupuotas teritorijas. Anot jo, šis netikėtas D. Trumpo pasisakymas žymi lūžio tašką JAV pozicijoje dėl karo Ukrainoje ir rodo, kad Vašingtonas išlieka tvirtai Ukrainos pusėje, rašo „Politico“.

REKLAMA
0

Suomijos prezidentas pažymėjo, kad neseniai paskelbtas netikėtas D. Trumpo įrašas platformoje „Truth Social“, kuriame jis teigė, jog Ukraina, remiama ES ir NATO, gali atkovoti visas teritorijas, prarastas karo su Rusija metu, tapo „lūžio tašku“, parodančiu JAV prezidento pozicijos dėl karo pasikeitimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors kai kurie ES lyderiai išreiškė skepticizmą dėl akivaizdaus D. Trumpo pozicijos pokyčio Ukrainos atžvilgiu – ypač Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, kuris pareiškė, kad tai esą yra būdas perkelti visą atsakomybę už karą Europai – A. Stubbas šį požiūrį atmetė.

REKLAMA
REKLAMA

„Girdėjau šią teoriją, kad tai buvo žingsnis atgal JAV paramos Ukrainai klausimu“, – sakė jis ir pridūrė, kad su šia teorija nesutinka.

REKLAMA

„Trumpas yra labai rimtas“

„Visi signalai, kuriuos gauname, rodo, kad prezidentas Trumpas yra labai rimtas... Manau, kad prezidentas Trumpas yra teisėtai nusivylęs prezidentu Putinu, ir tai nepalieka vietos dviprasmiškam aiškinimui“, – teigė A. Stubbas.

Jis taip pat pažymėjo, kad Rusija jaučia ekonominę karo kainą, nes jos atsargos baigiasi.

„Jų infliacija ir palūkanų normos viršija 20 procentų, augimo tempai yra nuliniai arba neigiami. Ir jiems teks didinti mokesčius“, – pažymėjo prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, pasak A. Stubbo, norint priversti Rusiją sutikti su paliaubomis, „reikės pakeisti Putino strateginį žaidimą“, priverčiant jį suprasti, kad esame „vieninga, tvirta fronto linija Ukrainos pusėje“.

Pastaruoju metu D. Trumpas stiprina spaudimą NATO šalims, reikalaudamas visiškai nutraukti Rusijos naftos ir dujų importą.

Jis šį žingsnį daro sąlyga tolesniems Vašingtono veiksmams – tarifų ar sankcijų įvedimui prieš Rusiją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Neprieštarauju“: Trumpas užsiminė, kad leis Ukrainai smogti Rusijos teritorijai (8)
Keisti Trumpo pasisakymai kelia naujų klausimų: „Tai, ką matome, dar tik pradžia“ (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Netikėta įtaka: štai kas suvaidino lemiamą vaidmenį keičiant Trumpo požiūrį į Ukrainą (51)
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (10)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis kreipėsi į Trumpą: nori raketų, galinčių pasiekti Maskvą (22)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų