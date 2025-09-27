Olena Zelenska prabilo apie santykius su Trumpo žmona: nori aptarti 1 klausimą

Apie tai ji pasakojo interviu leidiniui „The Times“, kai buvo paklausta, ar neformalus ryšys su JAV pirmąja ponia gali būti naudingas diplomatinis įrankis.
Zelenska su Trump nori aptarti 1 klausimą
„Manau, kad turime naudoti visas priemones. Klasikinę diplomatiją, bet taip pat mums reikia paramos, turime įtraukti kuo daugiau žmonių, kad grąžintume ukrainiečių vaikus. Tai tema, kurią bandau aptarti su Melania Trump. Tikiuosi, kad greitu metu galėsime kalbėtis ne laiškais, o kitu formatu“, – sakė O. Zelenska.
Pasak jos, nors įvyko daug susitikimų, vaikų grąžinimo klausime proveržis labai ribotas. Kai kurie pagrobti mažamečiai jau trejus metus yra už Ukrainos ribų – jie pamažu pamiršta savo šeimas, šalį ir kalbą. Be to, Rusijoje vaikus verčia dalyvauti „karinio–patriotinio“ ugdymo programose, rašo UNIAN.
„Laikas eina, ir tai siaubinga vaikų psichinei sveikatai. Kiekvienam grįžtančiam vaikui reikalinga readaptacija ir psichologinė pagalba. Kalbėjausi su daugeliu močiučių, nes vaikai dažnai atskiriami nuo tėvų vadinamosios „filtracijos“ metu, kai šeimos bando pasitraukti iš okupuotų teritorijų. Žinau berniuką, kurį surado jo močiutė, bet jis vis dar laukia mamos“, – pasakojo O. Zelenska.
Priminsime, kad rugpjūtį JAV pirmoji ponia laišku kreipėsi į Kremliaus vadovą, jį perdavė per savo vyrą Donaldą Trumpą. Melania pabrėžė, jog visi pasaulio vaikai svajoja apie meilę, galimybes ir saugumą, todėl jis galėtų „sugrąžinti jiems skambų juoką“.
Nors laiške tiesiogiai neminėta nei Ukraina, nei deportacijos, karo kontekste tai buvo suprasta kaip raginimas spręsti neteisėtai išvežtų ukrainiečių vaikų likimą.
Po to O. Zelenska parašė padėkos laišką. Jį per vizitą Vašingtone prezidentas Volodymyras Zelenskis perdavė D. Trumpui.
