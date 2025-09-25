Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenska susitiko su JAV pirmąja ponia: štai apie ką jos kalbėjosi

2025-09-25 21:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-25 21:10

Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska susitiko su JAV pirmąja ponia Melania Trump. Moterys kalbėjosi apie vaikų apsaugą karo metu, o O. Zelenska padėkojo už paramą Ukrainai bei už laišką Vladimirui Putinui, kuriame raginta siekti taikos dėl vaikų.

Zelenska susitiko su JAV pirmąja ponia: štai apie ką jos kalbėjosi (nuotr. facebook.com)

Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska susitiko su JAV pirmąja ponia Melania Trump. Moterys kalbėjosi apie vaikų apsaugą karo metu, o O. Zelenska padėkojo už paramą Ukrainai bei už laišką Vladimirui Putinui, kuriame raginta siekti taikos dėl vaikų.

6

Ukrainos prezidento žmona O. Zelenska ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., pranešė susitikusi su JAV pirmąja ponia M. Trump. Nuotrauką ir pokalbio detales O. Zelenska paskelbė savo „Facebook“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo įraše ji rašė, kad aptarė vaikų apsaugos klausimus: „Kalbėjomės apie mums bendras vertybes, pirmiausia – vaikų ir jų vaikystės apsaugą“, – pažymėjo Ukrainos prezidento žmona.

O. Zelenska taip pat pabrėžė, jog padėkojo M. Trump už paramą Ukrainai ir dėmesį vaikų likimui: „Ypač už dėmesį vaikams, tapusiems žiauraus Rusijos karo prieš Ukrainą aukomis. Konkrečiai – už laišką, raginantį Putiną siekti taikos dėl vaikų“, – sakė ji.

Zelenska dėkojo JAV pirmajai poniai

Ji pridūrė esanti labai dėkinga JAV pirmajai poniai už rūpestį šia tema: „Labai vertinu, kad jos širdis atvira šiai temai, kaip ir vaikų gerovei visame pasaulyje. Nenustoju kartoti, kad tikiu švelniosios galios veiksmingumu – žmogiškumu, užuojauta ir gebėjimu keisti realybę į gerąją pusę“, – rašoma pareiškime.

Ukrainos lyderio žmona taip pat išreiškė viltį, kad bendromis pastangomis pavyks padėti visiems vaikams, kuriems reikalinga pagalba: „Nuoširdžiai dėkoju Melaniai Trump už šiandienos susitikimą ir tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo, siekiant apsaugoti brangiausią pasaulyje turtą – mūsų vaikus. Jų apsauga šiandien yra ne tik bendras reikalas, bet ir bendra atsakomybė už mūsų ateitį“, – pabrėžė O. Zelenska.

