Zelenska susitiko su JAV pirmąja ponia: štai apie ką jos kalbėjosi

Ukrainos prezidento žmona O. Zelenska ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., pranešė susitikusi su JAV pirmąja ponia M. Trump. Nuotrauką ir pokalbio detales O. Zelenska paskelbė savo „Facebook“ paskyroje.
Savo įraše ji rašė, kad aptarė vaikų apsaugos klausimus: „Kalbėjomės apie mums bendras vertybes, pirmiausia – vaikų ir jų vaikystės apsaugą“, – pažymėjo Ukrainos prezidento žmona.
O. Zelenska taip pat pabrėžė, jog padėkojo M. Trump už paramą Ukrainai ir dėmesį vaikų likimui: „Ypač už dėmesį vaikams, tapusiems žiauraus Rusijos karo prieš Ukrainą aukomis. Konkrečiai – už laišką, raginantį Putiną siekti taikos dėl vaikų“, – sakė ji.
Zelenska dėkojo JAV pirmajai poniai
Ji pridūrė esanti labai dėkinga JAV pirmajai poniai už rūpestį šia tema: „Labai vertinu, kad jos širdis atvira šiai temai, kaip ir vaikų gerovei visame pasaulyje. Nenustoju kartoti, kad tikiu švelniosios galios veiksmingumu – žmogiškumu, užuojauta ir gebėjimu keisti realybę į gerąją pusę“, – rašoma pareiškime.
Ukrainos lyderio žmona taip pat išreiškė viltį, kad bendromis pastangomis pavyks padėti visiems vaikams, kuriems reikalinga pagalba: „Nuoširdžiai dėkoju Melaniai Trump už šiandienos susitikimą ir tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo, siekiant apsaugoti brangiausią pasaulyje turtą – mūsų vaikus. Jų apsauga šiandien yra ne tik bendras reikalas, bet ir bendra atsakomybė už mūsų ateitį“, – pabrėžė O. Zelenska.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!