Iš Zelenskio – įspėjimas Kremliaus pareigūnams: susiraskite artimiausias bombų slėptuves

Jo teigimu, šiuo metu Ukraina turi aiškią JAV prezidento Donaldo Trumpo paramą smūgiams prieš Rusijos taikinius, tokius kaip energetikos infrastruktūra ir ginklų gamyklas.
V. Zelenskis taip pat pridūrė, kad jei Ukraina gaus papildomų tolimo nuotolio ginklų iš JAV, ji juos panaudos. Tačiau jis nepasakė, apie kokius ginklus kalbama, pridurdamas, kad D. Trumpas jam atsakė: „Mes dirbsime šiuo klausimu“.
Nepuls civilių gyventojų
V. Zelenskis kad Ukraina nebombarduos civilių gyventojų, nes „mes nesame teroristai“. Tačiau jis užsiminė, kad Rusijos valdžios centrai, tokie kaip Kremlius, taps taikiniu.
„Jie turi žinoti, kur yra bombų slėptuvės. Jiems tai reikalinga. Jei jie nenutrauks karo, tai jiems bet kokiu atveju prireiks. Jie turi žinoti, kad mes Ukrainoje kasdien atsakysime. Jei jie mus puls, mes jiems atsakysime“, – sakė jis.
Smūgiai Rusijai
Svarbu pažymėti, kad Rusijoje beveik kasdien pranešama apie Ukrainos dronų atakas. Ukrainos gynybos pajėgos smogia objektams, kurie remia arba užtikrina okupacinės armijos veiklą, – ypač naftos bazėms, naftos perdirbimo gamykloms, gynybos pramonės gamykloms, strateginėms įmonėms ir logistikos mazgams.
